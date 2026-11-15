قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شكاوى من انتشار «البق» بعدد من مدارس القاهرة .. والأهالي يُطالبون المسئولين بسرعة التحرّك
مصر: أمن البحرين ودول الخليج يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمننا القومي
بعد رباعية الدنمارك.. مدرب البرتغال يُثير الجدل بتصريح عن «رونالدو»: «ربما أفتقده ليؤنسني»
وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يبحثان جهود احتواء الأزمة بين أمريكا وإيران
من هيبة رونالدو إلى صدمة الدنمارك.. هل تملك البرتغال هوية دون الأسطورة؟
سيارات كروس أوفر 2027 في السوق المحلي .. مواصفات وأسعار وصور
اليونيسف: الأوضاع الإنسانية في غزة مأساوية.. والأطفال يعانون من ظروف صحية بالغة الصعوبة
صحف العالم تفتح النار على البرتغال بعد رباعية الدنمارك: كريستيانو لم يكن يستحق هذا
«قصور الثقافة»: ملتقى «همم للقمم» يعزّز ثقة الأطفال بأنفسهم ويمنحهم فرصة للتعبير عن مواهبهم | فيديو
وزارة الداخلية تقرّر إبعاد شاب أوزبكستاني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
وزير الخارجية يلتقي المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة لبحث تعزيز الشراكة التنموية
الجبنة القريش أم التونة .. أيهما أفضل لبناء العضلات وخسارة الوزن؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الفلبين واستراليا توقعان اتفاقية دفاعية محدثة

الفلبين واستراليا توقعان اتفاقية دفاعية محدثة
الفلبين واستراليا توقعان اتفاقية دفاعية محدثة
أ ش أ

وقعت الفلبين وأستراليا اليوم الأحد اتفاقية للتعاون الدفاعي، تعد تحديثا لاتفاقية دفاعية قائمة بين البلدين منذ 30 عاما، وتكمل في الوقت ذاته اتفاقية القوات الزائرة المعمول بها بينهما.

وقع الاتفاقية كل من وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو الابن، والسفير الاسترالي لدى الفلبين مارك إينيس-براون، بحضور رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيزي، الذي يزور الفلبين حاليا.

وتعمل هذه الاتفاقية على تحديث مذكرة تفاهم حول التعاون الدفاعي كانت قد وقعت بين البلدين الحليفين عام 1995، كما ترتبط الفلبين واستراليا بالفعل باتفاقية وضع القوات الزائرة (SOVFA)، التي وقعت عام 2007 ودخلت حيز التنفيذ عام 2012.

وقال تيودورو، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلبينية، إن الاتفاقية الجديدة تتيح للطرفين "العمل بوتيرة أسرع"؛ إذ ستساهم في "تبسيط عملية التنسيق".

وأوضح تيودورو: "بشكل أساسي، تعد هذه الاتفاقية الآلية التي ستعمل من خلالها اتفاقية وضع القوات الزائرة (SOVFA)، مما سيؤدي إلى تسريع الإجراءات".

وأضاف وزير الدفاع الفلبيني أن الاتفاقية ستسهم أيضا في تسريع التنسيق بشأن تنفيذ الدوريات البحرية بين البلدين، وكذلك بالتعاون مع دول أخرى تشاركهما الرؤى ذاتها.

وأشار إلى أن الاتفاقية الدفاعية الجديدة ستكون بمثابة "عامل ردع" في منطقة "بحر الفلبين الغربي"، وهو جزء من بحر الصين الجنوبي يشهد نزاعا إقليميا طويل الأمد بين مانيلا وبكين.

كما ذكر أن الاتفاقية ستؤدي إلى تكثيف الأنشطة البحرية والجوية والبرية المشتركة بين الفلبين واستراليا، فضلا عن تسريع عمليات تقديم المساعدات الإنسانية والاستجابة للكوارث.

اتفاقية للتعاون الدفاعي اتفاقية دفاعية القوات الزائرة وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو الابن السفير الاسترالي لدى الفلبين مارك إينيس براون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدًا

الطقس اليوم في مصر.. تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة وهذا موعد أول نوة شتوية

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

محمد صلاح

خالد طلعت يفجّر مفاجأة بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.. هل تراجع محمد صلاح عن الصدارة لصالح حسام حسن؟

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

التصالح في مخالفات البناء

نصف مليون طلب تصالح مرفوض.. ماذا ينتظر أصحاب العقارات المخالفة؟

شريف فؤاد يكشف نجاة نجله من حادث مروع

«العربية اتعجنت».. الإعلامي شريف فؤاد يكشف تفاصيل نجاة نجله من حادث مروّع: «ربنا كتب له عمرًا جديدًا»

فندق عائم

إخلاء ركاب فندق عائم في نيل أسوان بعد شحوطه.. وإعادة تعويم الباخرة بدون إصابات

الاهلي

«دويدار»: توقيت إعلان حكم مواجهة الأهلي وبيراميدز يثير علامات الاستفهام

ترشيحاتنا

أرشيفية

إيران تصعد ضد دول الخليج.. طهران تطالب بتعويضات وتتهم دولًا عربية بالمشاركة في الهجمات ضدها

رئيس وزراء استراليا يرحب بإجراء محادثات بين رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين على هامش قمة "أبيك"

رئيس وزراء استراليا يرحب بإجراء محادثات بين رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين على هامش قمة "أبيك"

"إكس" تطلق أداة جديدة لاقتطاع الفيديوهات وتحريرها..ومكافآت مالية لصناع المحتوى

"إكس" تطلق أداة جديدة لاقتطاع الفيديوهات وتحريرها..ومكافآت مالية لصناع المحتوى

بالصور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد