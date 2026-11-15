الفلبين واستراليا توقعان اتفاقية دفاعية محدثة

وقعت الفلبين وأستراليا اليوم الأحد اتفاقية للتعاون الدفاعي، تعد تحديثا لاتفاقية دفاعية قائمة بين البلدين منذ 30 عاما، وتكمل في الوقت ذاته اتفاقية القوات الزائرة المعمول بها بينهما.

وقع الاتفاقية كل من وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو الابن، والسفير الاسترالي لدى الفلبين مارك إينيس-براون، بحضور رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيزي، الذي يزور الفلبين حاليا.

وتعمل هذه الاتفاقية على تحديث مذكرة تفاهم حول التعاون الدفاعي كانت قد وقعت بين البلدين الحليفين عام 1995، كما ترتبط الفلبين واستراليا بالفعل باتفاقية وضع القوات الزائرة (SOVFA)، التي وقعت عام 2007 ودخلت حيز التنفيذ عام 2012.

وقال تيودورو، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلبينية، إن الاتفاقية الجديدة تتيح للطرفين "العمل بوتيرة أسرع"؛ إذ ستساهم في "تبسيط عملية التنسيق".

وأوضح تيودورو: "بشكل أساسي، تعد هذه الاتفاقية الآلية التي ستعمل من خلالها اتفاقية وضع القوات الزائرة (SOVFA)، مما سيؤدي إلى تسريع الإجراءات".

وأضاف وزير الدفاع الفلبيني أن الاتفاقية ستسهم أيضا في تسريع التنسيق بشأن تنفيذ الدوريات البحرية بين البلدين، وكذلك بالتعاون مع دول أخرى تشاركهما الرؤى ذاتها.

وأشار إلى أن الاتفاقية الدفاعية الجديدة ستكون بمثابة "عامل ردع" في منطقة "بحر الفلبين الغربي"، وهو جزء من بحر الصين الجنوبي يشهد نزاعا إقليميا طويل الأمد بين مانيلا وبكين.

كما ذكر أن الاتفاقية ستؤدي إلى تكثيف الأنشطة البحرية والجوية والبرية المشتركة بين الفلبين واستراليا، فضلا عن تسريع عمليات تقديم المساعدات الإنسانية والاستجابة للكوارث.