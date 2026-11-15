هون يا رب وجع القلب.. شمس البارودي تستعيد أصعب لحظات حياتها

أثارت الفنانة المعتزلة شمس البارودي حالة من التعاطف، بعدما شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورًا مؤثرًا استرجعت خلاله ذكرياتها مع صديقة عمرها الراحلة هناء كريم، معبرة عن اشتياقها لها، خاصة في ظل ما مرت به من أحزان بعد فقدان زوجها الفنان حسن يوسف ونجلهما عبدالله.

وتحدثت شمس البارودي بكلمات مؤثرة عن صديقتها، التي رحلت قبل وفاة زوجها حسن يوسف بشهرين، متسائلة عن سبب غيابها وعدم وجودها إلى جوارها في أصعب فترات حياتها، مؤكدة أنها كانت تشعر بها وتفهم ما يدور في قلبها وعقلها دون الحاجة إلى الحديث.

وكتبت شمس البارودي: «أحيانًا أحتاج هناء كريم صديقة عمري، تركتني قبل أن يتركني عبدالله بشهرين، شهرين بس، إزاي ما كنتيش عاوزة تحضري معايا فقد عبدالله؟ ما كنتيش حتستحملي».

وأضافت أنها لا تزال تفتقد صديقتها، التي أحبت أبناءها قبل أن تنجبهم، وكانت تلجأ إليها كلما اشتاقت إلى نجلها عبدالله، أو شعرت بوحشة غياب زوجها أثناء وجوده في العمل، مشيرة إلى أن صديقتها كانت تحرص على مواساتها وتخفيف شعورها بالوحدة.

وتساءلت عن سر عودة البكاء بعد مرور ثلاث سنوات على رحيل صديقتها، وعن سبب وحشة ليالي الشتاء في غياب الأحباب، داعية الله أن يخفف عنها ألم الفراق والحزن الذي يثقل قلبها.

واختتمت شمس البارودي رسالتها بنعي صديقتها والدعاء لها، قائلة: «حبيبتي وصديقتي وصحبتي حتى مماتها، هناء كريم، ألف رحمة ونور عليك يا صديقة الطفولة والشباب والنضج، رحمات ربي عليك يا صاحبة القلب النقي التقي»، كما دعت الله أن يجمعها بصديقتها وزوجها ونجلها عبدالله في أعلى منازل الجنة.

شمس البارودي والاعتزال الفني

وكانت آخر مشاركات شمس البارودي السينمائية من خلال فيلم «2 على الطريق»، الذي عُرض عام 1984، وشاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزال الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها، ابتعدت شمس البارودي عن الأضواء والأعمال الفنية، وكرست اهتمامها لحياتها الخاصة، مع ظهورها من حين إلى آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاستعادة ذكرياتها والتعبير عن آرائها ومشاعرها.

وفاة حسن يوسف ونجله عبد الله

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، وكان واحدًا من أبرز نجوم الفن في مصر.

وجمعته بالفنانة المعتزلة شمس البارودي قصة زواج استمرت لسنوات طويلة، وشكّل الثنائي واحدًا من أشهر الأزواج في الوسط الفني المصري.

كما فقد الزوجان نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، بعدما توفي غرقًا، لتعيش الأسرة صدمة الفقد قبل رحيل حسن يوسف بنحو عام، وهو ما ترك أثرًا عميقًا في حياة شمس البارودي، التي لا تزال تستعيد ذكرياتهما وتعبر عن اشتياقها لهما.