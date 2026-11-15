الحكم في دعوى محام يطالب محمد صلاح بأتعاب وتعويض 255 ألف جنيه.. بعد قليل

تصدر محكمة القاهرة الجديدة، بعد قليل، حكمها في الدعوى المقامة من محامي، ضد اللاعب الدولي محمد صلاح، والتي يطالب خلالها بالحصول على أتعاب مالية نظير أعمال وخدمات قانونية وإدارية واستشارات، فضلًا عن تعويض بقيمة 255 ألف جنيه، وذلك في الدعوى رقم 7826 لسنة 2025.

إلزام محمد صلاح بسداد مستحقات مالية

وتعود تفاصيل النزاع إلى إقامة المحامي دعوى قضائية طالب فيها بإلزام محمد صلاح بسداد مستحقات مالية، قال إنها نظير خدمات وأعمال قانونية وإدارية واستشارات قدمها للاعب، مستندًا في دعواه إلى توكيل رسمي عام في القضايا حرره له محمد صلاح بتاريخ 20 يوليو 2012.