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مقتل قائد لواء رفح في كتائب القسام بغارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل قائد لواء رفح في كتائب القسام بغارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة

كتائب القسام
كتائب القسام
أمنية رشاد الجلوي

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس»، اليوم الأحد، مقتل سمير أبو يونس، قائد لواء رفح في كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفته في جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أنه كان من القيادات التي شاركت في التخطيط والإشراف على تنفيذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل.

وقالت كتائب القسام إن أبو يونس، البالغ من العمر 53 عاما، قُتل أمس السبت، فيما أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تنفيذ عملية اغتياله خلال غارة جوية استهدفت منطقة جنوب القطاع خلال الليل.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن أبو يونس تولى قيادة لواء رفح خلفا لنائله أبو عبيد، الذي قُتل في 15 سبتمبر الماضي.

من جانبهم، أفاد مسعفون فلسطينيون بأن الغارة استهدفت أبو يونس في أحد شوارع منطقة المواصي بمدينة خان يونس، ما أسفر عن مقتله وإصابة عدد آخر من الأشخاص.

وبحسب بيان حماس، انضم أبو يونس إلى الجناح العسكري للحركة عام 1991، وتولى عددا من المناصب العملياتية البارزة في مدينة رفح، قبل تعيينه قائدا للواء رفح.

وأعلنت الحركة أن مراسم تشييع جثمانه ستُقام بعد ظهر اليوم الأحد في مدينة خان يونس.

استمرار الخروقات رغم وقف إطلاق النار

ويأتي مقتل القيادي في كتائب القسام وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، وأنهى العمليات القتالية واسعة النطاق، لكنه لم يضع حدا للغارات الإسرائيلية المتواصلة، كما لم يحسم ملف نزع سلاح حماس.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن ما لا يقل عن 1600 فلسطيني استشهدوا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل خمسة من جنوده خلال الفترة نفسها.

وتشير بيانات السلطات الفلسطينية إلى أن حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تجاوزت 74 ألف شهيد، منذ اندلاعها في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر 2023، الذي شنته فصائل فلسطينية بقيادة حماس على جنوب إسرائيل، وأسفر، بحسب الرواية الإسرائيلية، عن مقتل نحو 1200 شخص.

حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» كتائب القسام سمير أبويونس جنوب قطاع غزة هجوم السابع من أكتوبر 2023 إسرائيل السلطات الفلسطينية

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