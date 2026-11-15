مواعيد مواجهات نهائيات سوبر رجال اليد بصالة حسن مصطفى

تترقب جماهير كرة اليد المصرية انطلاق منافسات بطولة السوبر المحلي للرجال، للموسم الرياضي 2025-2026، بعدما استقر الاتحاد المصري لكرة اليد على إقامة مباريات البطولة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ليغلق بذلك ملف نقل المباراة النهائية وإقامتها خارج مصر.

موعد مباراتي نصف نهائي ونهائي سوبر اليد

ومن المقرر أن تقام منافسات الدور نصف النهائي يوم 18 نوفمبر الجاري، على أن تُختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية يوم 19 من الشهر ذاته، وذلك بعد تعديل المواعيد السابقة التي كانت مقترحة يومي 12 و14 نوفمبر.

وتشهد مواجهتا نصف النهائي صدامًا قويًا، حيث يلتقي الأهلي مع سموحة في تمام الرابعة عصرًا، بينما يواجه الزمالك نظيره الأوليمبي في السادسة مساءً، لحجز بطاقتي التأهل إلى المباراة النهائية.

وفي اليوم التالي، تُقام المباراة النهائية للسوبر المحلي في تمام السادسة والنصف مساءً، لتحديد بطل المسابقة في الموسم الجديد.

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد قد أخطر الأندية المشاركة بالمواعيد الجديدة للبطولة، عقب الاستقرار على إقامة المنافسات بصالة حسن مصطفى، وإنهاء الجدل حول إمكانية نقل المباراة النهائية خارج البلاد.