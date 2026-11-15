فرصة جديدة أمام باسم علي للانضمام إلى الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية

كشف مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن كواليس التعاقد مع علي ماهر لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر، موضحًا تفاصيل التحركات التي جرت بشأن صياغة العقد، إلى جانب موقف المدير الفني من تشكيل جهازه المعاون.

منتخب مصر

وقال مصطفى أبو زهرة، خلال تصريحاته عبر قناة «MBC مصر 2»، إن هاني أبو ريدة كلف خالد الدرندلي وطارق أبو العينين بصياغة عقد علي ماهر مع منتخب مصر، مشيرًا إلى أن المدير الفني اهتم بتشكيل الجهاز الفني المعاون أكثر من اهتمامه بتفاصيل العقد.

وأضاف أن الاتحاد وافق على اختيارات علي ماهر لأعضاء الجهاز الفني، مؤكدًا أنها اختيارات موفقة، كما وصفه بأنه صاحب مدرسة تدريبية تعتمد على العلم في جميع التفاصيل.

وفيما يتعلق بباسم علي، أشاد أبو زهرة بأخلاقه وأدبه في التعامل مع قرار استبعاده من الجهاز الفني للمنتخب، مؤكدًا تقدير الاتحاد لموقفه وتصريحاته عقب الإعلان عن التشكيل.

وأوضح أن هاني أبو ريدة وجه بمنح باسم علي الفرصة للحصول على الرخص التدريبية المناسبة، تمهيدًا لالتحاقه بأحد الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية في أقرب تشكيل قادم.

واختتم مصطفى أبو زهرة تصريحاته بالإشادة بمحمد صلاح، مؤكدًا أنه يقدم مجهودًا كبيرًا للغاية، ليس فقط مع زملائه في المنتخب الأول، ولكن أيضًا مع المنتخبات في المراحل السنية الأصغر.