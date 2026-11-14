كامل الوزير: استمرار أسرة سائق قطار العياط المتوفى في المسكن الإداري

وجه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالسماح لأسرة سائق القطار المتوفى في حادث العياط بالبقاء في المسكن الإداري المخصص له، حتى انتهاء أصغر أبنائه من جميع مراحل التعليم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم الدعم للأسرة وتوفير الاستقرار المعيشي لها.

وزير النقل

ونفذ الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة موسعة، اليوم السبت، في ورش الفرز المتخصصة في صيانة وعمرات جرارات السكك الحديدية والتجهيز اليومي لعربات الركاب المكيفة.

وعقب الجولة، عقد وزير النقل، اجتماعًا مع مسؤولي الصيانة بورش السكك الحديدية، بحضور نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي.

وشدد الوزير على رؤساء المناطق وقيادات الهيئة بضرورة إجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على مختلف طوائف التشغيل بمواقع العمل على امتداد خطوط السكك الحديدية، بما يشمل الورش وأعمال صيانة القطارات والجرارات والأبراج، فضلًا عن قائدي القطارات؛ للتأكد من مدى الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل، والتأكد من تطبيق كل إجراءات الأمن والسلامة، بما يضمن سلامة وانتظام مسير القطارات والحفاظ على أرواح الركاب.

وقدم العاملون الاعتذار للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري نتيجة وقوع حادث تصادم القطارين بين محطتي كفر عمار والرقة مؤكدين على بذل كافة الجهود لحماية أرواح المواطنين وسلامتهم.