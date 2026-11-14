خبير قطاع طيران: 3500 طائرة كانت في السماء وقت تعرض قطاع الطيران الأمريكي للشلل

علق الطيار محمود القط، خبير قطاع الطيران، على تعرض قطاع الطيران الأمريكي إلى شلل تام لعدة ساعات بسبب تعطل شبكة الاتصالات.

وقال محمود القط، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: "الرواية الأمريكية تنفي تواجد أي هجوم سيبراني على قطاع الطيران".

وأضاف: "هناك حديث عن حدوث عطل أثناء إجراء عملية التحديث لمنظومة الرقابة الجوية بما أدى إلى شلل أنظمة المراقبة".

وتابع: "عندما حدثت حالة الارتباك في حركة الطيران، كانت هناك 3500 طائرة عالقة في الجو والسماء".

وأكمل محمود القط: "الإعلان السريع عن الابتعاد عن شبهة الهجوم السيبراني لافت للغاية، والوقوف على الأسباب يحتاج إلى تحقيقات مطولة".

