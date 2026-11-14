سفيرة الاتحاد الأوروبي تزور الوادي الجديد.. والمُحافظ تستعرض المقومات التنموية والفرص الاستثمارية الواعدة

استقبلت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، السفيرة أنجيلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لها، وذلك في مستهل زيارتها للمحافظة، والتي تستمر خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر الجاري، في إطار تعزيز أطر التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للشراكة في عدد من المجالات التنموية.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور هشام الشيمي سكرتير عام المحافظة، المهندسة سارة البطوطي السفيرة الدولية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية.

وأوضحت المحافظ أن الزيارة تستهدف تعزيز أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وبحث آليات دعم المشروعات التنموية، وفتح آفاق أوسع للشراكة وتبادل الخبرات بما يتماشى مع أولويات التنمية بالمحافظة.

وفي مستهل الزيارة، عقدت المحافظ اجتماعًا مع الوفد عرضت خلاله أبرز المقومات التنموية والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها المحافظة، إلى جانب الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمحافظة والمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات، والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

كما ناقش اللقاء مشروعات التعاون المقترحة في مجال التحول الأخضر لآبار الري الزراعية الخاصة بالأهالي باستخدام الطاقة الشمسية، ومشروع دعم الحفاظ على التراث الحضاري لقرية القصر الإسلامية.

وأعربت عن تقديرها للمنح المقدمة من الاتحاد من خلال عدد من البرامج والجمعيات في مجال دعم الحرف التراثية والبيئية وتمكين المرأة، مثمنةً هذه الزيارة الأولى من نوعها التي تمتد على مدار 4 أيام، وتتضمن جولات ميدانية بعدد من مراكز المحافظة.