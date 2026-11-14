قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. مشاهدة حلقة اليوم الثاني من برنامج دولة التلاوة .. والطاروطي ضيف الشرف
كامل الوزير: استمرار أسرة سائق قطار العياط المتوفى في المسكن الإداري
الرؤية أقل من 1000 متر.. تحذير عاجل للسائقين وتوجيهات بتأجيل التحركات غير الضرورية صباح غدٍ
وزير الإعلام اللبناني: نتابع دوليا ملف الاعتداءات على الصحفيين وسلامتهم.. وتحرير الجنوب وعودة الأهالي وإعمار القرى «أولوية»
سفيرة الاتحاد الأوروبي تزور الوادي الجديد.. والمُحافظ تستعرض المقومات التنموية والفرص الاستثمارية الواعدة
الذكاء الاصطناعي له يد في شلل قطاع الطيران الأمريكي؟ أحمد موسى يكشف مفاجأة
تشكيل الجزائر لمواجهة توجو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027
أحمد موسى: لجنة التحفظ على أموال الإخوان وجدت وثيقة بمكتب الإرشاد حددت عدد من أدى البيعة بـ 330 ألفا
خبير قطاع طيران: 3500 طائرة كانت في السماء وقت تعرض قطاع الطيران الأمريكي للشلل
موقع صدى البلد ينعى والدة الكاتبة الصحفية علا الشافعي
فتوى مثيرة للجدل في إسرائيل.. حاخام يجيز قتل السياسيين اليهود المتحالفين مع العرب
خبير: التحول الأمريكي تجاه الإخوان انتصار للموقف المصري ومطلوب خطوات عملية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الجزائر لمواجهة توجو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
إسلام مقلد

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الجزائر، بقيادة إبراهيم حمداني، التشكيل الأساسي لمواجهة منتخب توجو، في المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب حسين آيت أحمد، بمدينة تيزي وزو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، وسط رغبة كبيرة من محاربي الصحراء في تحقيق الفوز ومواصلة الانفراد بصدارة المجموعة التاسعة.

وشهد تشكيل منتخب الجزائر تواجد المهاجم منصف بقرار على مقاعد البدلاء، بعدما فضل الجهاز الفني الاحتفاظ به كورقة بديلة خلال مواجهة توجو، في الوقت الذي يتطلع فيه المنتخب الجزائري لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وحصد النقاط الثلاث، لتعزيز حظوظه في التأهل إلى النهائيات الأفريقية.

وجاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: ميلفين ماستيل.

خط الدفاع: محمد عزّي، عادل عبادة، أحمد توبة، ر. بن سكرين.

خط الوسط: نبيل بن طالب، فارس شايبي، إبراهيم مازة.

خط الهجوم: أنيس حاج موسى، محمد الأمين عمورة، أمين غويري.

 

الجزائر يتصدر

ويدخل منتخب الجزائر المواجهة متربعًا على قمة المجموعة التاسعة برصيد 4 نقاط، بعدما استهل مشواره في التصفيات بالفوز على زامبيا بنتيجة 3-1، قبل أن يتعادل خارج ملعبه أمام بوروندي بنتيجة 2-2، ليصبح مطالبًا بتحقيق الانتصار أمام توجو من أجل الابتعاد بالصدارة والاقتراب خطوة جديدة من حسم بطاقة التأهل.

ويحتل منتخبا زامبيا وتوجو المركزين الثاني والثالث برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما يأتي منتخب بوروندي في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة، وهو ما يزيد من أهمية مواجهة اليوم بالنسبة للمنتخب الجزائري، في ظل تقارب النقاط بين منافسيه على بطاقتي التأهل.

 

غيابات الجزائر

وتعرض الجهاز الفني لمنتخب الجزائر لعدد من الضربات قبل المواجهة، بعدما تأكد غياب هشام بوداوي لاعب الوسط بسبب آلام الظهر، حيث أظهرت الفحوصات الطبية عدم قدرته على المشاركة في المباراتين المقبلتين، ليقرر الجهاز الفني تسريحه من المعسكر واستدعاء آدم زرقان لتعويض غيابه.

كما غاب الثنائي جوان حجام وبشير بلومي عن المعسكر الحالي بسبب الإصابة، ليواجه إبراهيم حمداني تحديًا في اختيار العناصر المناسبة لتعويض الغيابات، والحفاظ على التوازن الفني للفريق خلال مواجهتي توجو في التصفيات.

ويأمل المنتخب الجزائري في مواصلة نتائجه الإيجابية تحت قيادة حمداني، الذي تولى المسؤولية الفنية في أواخر سبتمبر الماضي، وبدأ مشواره بالفوز على زامبيا 3-1، ثم التعادل مع بوروندي 2-2، قبل تحقيق انتصار ودي على النيجر بنتيجة 2-1.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 في كينيا وتنزانيا وأوغندا، خلال الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا.

منتخب الجزائر الجزائر نتخب توجو توجو بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 بطولة كأس الأمم الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات

سعر الذهب

1700 جنيه| الذهب يشهد خسائر غير مسبوقة وعيار 21 الآن مفاجأة

نوة شتوية

تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

مؤيدون لجماعة الإخوان

إشادة أمريكية بقرار مصر.. مسعد بولس: تجميد أموال الإخوان يحرمهم من تنفيذ مخططاتهم

ترشيحاتنا

عفاف شعيب

عفاف شعيب تكشف الفنانين الأقرب لامتداد مسيرة محمود عبد العزيز: كريم عبد العزيز وأحمد عز

شريف منير

مقدرش يمسك دموعه.. شريف منير يبكي خلال حفل خطوبة ابنته فريدة

أحمد ماجد

أحمد ماجد يتحدث عن مشاركته في «شمس الزناتي 2» ورمضان 2027.. خاص

بالصور

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل.. سر القوام الهش والطعم مثل المخابز

طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل

يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي في العرض العالمي الأول لفيلم بنتك بمهرجان القاهرة السينمائي

العرض العالمي الأول لفيلم «بنتك»
العرض العالمي الأول لفيلم «بنتك»
العرض العالمي الأول لفيلم «بنتك»

طريقة عمل صينية الدجاج بالخضراوات في الفرن.. وجبة شهية وسهلة بمكونات بسيطة

طريقة عمل صينية الدجاج بالفرن مع الخضار
طريقة عمل صينية الدجاج بالفرن مع الخضار
طريقة عمل صينية الدجاج بالفرن مع الخضار

لماذا ينجذب بعض الرجال إلى النساء الأكبر سنًا؟.. تعرف على الأسباب

أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا
أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا
أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد