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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بورسعيد تختتم مؤتمرها التاسع لطب وجراحة العيون.. منصة علمية لتبادل الخبرات

رئيس الجامعة: دعم البحث العلمي والارتقاء بالخدمات الطبية ركيزتان أساسيتان لبناء منظومة صحية جامعية بمعايير الجودة
رئيس الجامعة: دعم البحث العلمي والارتقاء بالخدمات الطبية ركيزتان أساسيتان لبناء منظومة صحية جامعية بمعايير الجودة
محمد الغزاوى

اختتمت فعاليات المؤتمر السنوي التاسع لقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب البشري  جامعة بورسعيد، والذي عُقد بالمستشفى الجامعي ببورسعيد، بمشاركة نخبة متميزة من أساتذة وخبراء طب وجراحة العيون من مختلف الجامعات المصرية.

جاء ذلك في إطار استراتيجية جامعة بورسعيد برئاسة الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس الجامعة، لدعم البحث العلمي، وتعزيز التميز الأكاديمي، وتطوير المنظومة الصحية، وتوسيع آفاق التعاون العلمي مع الجامعات والمؤسسات الطبية المصرية والدولية.

رئيس الجامعة: دعم البحث العلمي والارتقاء بالخدمات الطبية ركيزتان أساسيتان لبناء منظومة صحية جامعية بمعايير الجودة

وأُقيم المؤتمر برئاسة الأستاذ الدكتور إيهاب غنيم، وشهد حضوراً علمياً وأكاديمياً متميزاً، عكس أهمية هذا الحدث العلمي في تبادل الخبرات الطبية، ومناقشة أحدث المستجدات العلمية والتقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج أمراض العيون، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الممارسة الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وفي مستهل فعاليات المؤتمر، أعرب رئيس المؤتمر عن خالص تقديره للأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، لما يقدمه من دعم متواصل للبحث العلمي، واهتمام كبير بتطوير المنظومة الصحية بالجامعة، ومتابعته المستمرة لأعمال تطوير المستشفى الجامعي، والتي تُوّجت بحصولها على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، مؤكداً أن هذا الصرح الطبي يمثل إضافة كبيرة للمنظومة الصحية والتعليمية، وهدية لأبناء الجامعة من الطلاب والأطباء، ولأهالي بورسعيد والمحافظات المجاورة، بما يقدمه من خدمات طبية وتعليمية وفق معايير الجودة.


وتناولت الجلسات العلمية للمؤتمر مجموعة من المحاور الطبية المتخصصة التي تمثل أحدث اهتمامات طب وجراحة العيون، شملت أمراض المياه الزرقاء (الجلوكوما)، وجراحات المياه البيضاء، وأمراض القرنية، والحلول الحديثة لمشكلات جراحات تصحيح الإبصار، وأمراض الالتهاب القزحي، وأمراض الشبكية، إلى جانب تخصصات طب عيون الأطفال.


وشهدت المناقشات العلمية تبادلاً مثمراً للخبرات والرؤى بين الأساتذة والمتخصصين، بما أتاح فرصة للتعرف على أحدث الأساليب التشخيصية والعلاجية والتطورات الجراحية في مختلف تخصصات طب وجراحة العيون، في أجواء عكست روح التعاون والزمالة العلمية بين المؤسسات الطبية والأكاديمية المشاركة.
وقد تشرفت الجلسة الافتتاحية بحضور كل من:
• الأستاذ الدكتور إيهاب الحنفي، عميد كلية الطب البشري بجامعة بورسعيد.
• الأستاذة الدكتورة هبة يوسف، المشرف العام على القطاع الصحي بجامعة بورسعيد.
• الأستاذة الدكتورة أسماء نبيل، المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي
• الأستاذة الدكتورة نهال عادل حسن، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة، وممثلة الجمعية الرمدية المصرية (EOS).
وفي لفتة تقديرية تعكس ثقافة الوفاء والتكريم التي تحرص عليها المؤسسات الأكاديمية، شهدت الجلسة الافتتاحية تكريم عدد من القيادات والشخصيات التي أسهمت بجهودها في دعم وتطوير المنظومة الطبية بالجامعة.
 

وفى كلمة وجها رئيس جامعة بورسعيد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح للمؤتمر جاء فيها:
«إن نجاح المؤتمر السنوي التاسع لقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب البشري يعكس ما تمتلكه جامعة بورسعيد من كوادر علمية وطبية متميزة، وحرصها الدائم على أن تكون المؤتمرات العلمية منصة حقيقية لتبادل الخبرات، ومناقشة أحدث المستجدات، وتحويل المعرفة العلمية إلى ممارسات طبية تسهم في خدمة الإنسان والمجتمع.


وأتوجه بخالص الشكر والتقدير لرئيس المؤتمر، ولجميع القائمين على تنظيمه، ولأساتذة وخبراء طب وجراحة العيون من مختلف الجامعات المصرية، الذين أثروا فعالياته بخبراتهم العلمية ومشاركاتهم المتميزة، كما أقدر مشاركة الجمعية الرمدية المصرية ودورها في دعم هذا الحدث العلمي.


ونؤكد أن جامعة بورسعيد مستمرة في دعم البحث العلمي، وتشجيع التخصصات الطبية الدقيقة، وتوفير البيئة الأكاديمية والتدريبية التي تتيح لأبنائنا الطلاب وشباب الأطباء مواكبة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية.

بورسعيد جامعة بورسعيد محافظة بورسعيد كلية الطب

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