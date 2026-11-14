مهرجان بورسعيد يكرم حمدي الوزير في دورته الثانية

أعلن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، والرئاسة الشرفية للمنتج هشام سليمان، عن تكريم الفنان حمدي الوزير، أحد أبرز أبناء مدينة بورسعيد، ضمن فعاليات دورته الثانية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2026، تحت شعار «سينما تحيي الأمل»، تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته في السينما والدراما والمسرح المصري.

تكريم حمدي الوزير

يأتي هذا التكريم في إطار حرص المهرجان على الاحتفاء بأبناء بورسعيد من المبدعين والرموز الفنية الذين أسهموا في إثراء الحركة الفنية والثقافية المصرية، وترسيخ حضور المدينة على الساحة الإبداعية.

وعلى مدار مسيرته الفنية الممتدة لأكثر من أربعة عقود، تعاون حمدي الوزير مع نخبة من كبار المخرجين، من بينهم يوسف شاهين وعاطف الطيب ومحمد خان وحسين كمال وسعيد مرزوق، وقدم العديد من الشخصيات التي تركت بصمة مميزة في ذاكرة الجمهور المصري.

ومن أهم أعماله السينمائية «إسكندرية ليه؟»، و«سواق الأتوبيس»، و«الحريف»، و«التخشيبة»، و«الهلفوت»، و«المغتصبون»، و«العفاريت»، و«قبضة الهلالي»، و«الغرقانة»، كما شارك في العديد من الأعمال الدرامية، من بينها «رأفت الهجان»، و«أوراق مصرية»، و«البحار مندي»، و«الأبطال»، و«موسى»، إلى جانب إسهاماته في مجال الإخراج المسرحي.

ويحمل تكريم حمدي الوزير في مسقط رأسه دلالة خاصة، تعكس اعتزاز المهرجان بأبناء المدينة ورموزها الفنية، وحرصه على الاحتفاء بمسيراتهم الإبداعية، تأكيدًا على ارتباط المهرجان بهوية بورسعيد وتاريخها الثقافي والفني.