«سينما مصر» تحتضن عروضًا لبانوراما أفلام بورسعيد بالدورة الثانية لمهرجان بورسعيد

في إطار حرص مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، والرئاسة الشرفية للمنتج هشام سليمان، على إحياء الذاكرة التاريخية والثقافية للمدينة، تحتضن «سينما مصر» عددًا من عروض الدورة الثانية للمهرجان، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2026، والتي تقام تحت شعار «سينما تحيي الأمل»، وذلك ضمن برنامج «بانوراما أفلام بورسعيد».

برنامج الأفلام

ويقدم البرنامج مجموعة من الأفلام النادرة والمنتقاة التي وثقت تاريخ المدينة، ورصدت ملامح الحياة بها وصفحات من مقاومتها الوطنية، خاصة خلال العدوان الثلاثي عام 1956، وذلك تزامنًا مع الاحتفاء بالذكرى السبعين لمقاومة بورسعيد.

وتُتاح جميع عروض البرنامج مجانًا للجمهور، في إطار حرص المهرجان على إتاحة الثقافة السينمائية للجميع، وتعزيز مشاركة أبناء المدينة في فعالياته.

وتكتسب إقامة العروض داخل «سينما مصر» أهمية خاصة، باعتبارها أحد المعالم الثقافية والتاريخية للمدينة، التي يعود تاريخها إلى عام 1949، وشاهدًا على مراحل مهمة من تاريخها الفني والاجتماعي.

ويأتي اختيار المهرجان لهذا الموقع التاريخي تأكيدًا على دور السينما في حفظ الذاكرة الوطنية وصون التراث الثقافي، وإتاحة الفرصة للأجيال الجديدة للتعرف على تاريخ المدينة وبطولات أبنائها من خلال الفن السينمائي.