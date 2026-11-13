إليسا تطرح "ما تلاقيناش" ضمن ألبومها الأخير

حققت أغنية "ما تلاقيناش" للنجمة اللبنانية إليسا، التي طرحتها ضمن ألبومها الأخير، نجاحا لافتا، حيث استطاعت أن تلفت انتباه الجمهور وتتصدر الترند، وتخطت حاجز 3 ملايين في أقل من أسبوع، في تجربة تحمل خصوصية فنية، كونها التعاون الأول بين إليسا والشاعر أحمد المالكي.

الأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد أمين، لتقدم حالة غنائية تجمع بين رقة الإحساس وعمق المعنى.

تفاصيل الأغنية

تحمل الأغنية حكاية علاقة عاطفية لم تنتهى بسبب اختفاء المشاعر، وإنما بسبب عدم قدرة الطرفين على الوصول إلى نقطة مشتركة تجمعهما، وهو ما يظهر منذ البداية في كلمات: أنا وأنت في نقطة تجمع بيننا، لتكون هذه الجملة مفتاح فهم الحكاية كلها.

من أكثر الأجزاء تأثيرًا في الأغنية المقطع الذي تقول فيه إليسا: وخليك فاكر إني مسكت وقلت نحاول للآخر، وإنت ضعفت وقلت لي آسف مش قادر.

في هذه الكلمات تظهر بطلة الأغنية باعتبارها الطرف الذي حاول إنقاذ العلاقة ومنحها فرصًا جديدة، بينما لم يكن الطرف الآخر مستعدًا للتغيير أو التضحية من أجل استمرار الحب.

وتزداد الحكاية عمقًا عندما تقول: قلت هاحبه في عيبه ومين فينا الكامل، فهي جملة تعكس فكرة التسامح وتقبل عيوب الآخرين، لكنها في الوقت نفسه تكشف أن التسامح لا يعني أن يتحمل شخص واحد مسؤولية العلاقة بالكامل.

وتأتي الجملة الأهم: وأما لاقتني بضيع نفسي في ثانية مشيت، لتقدم تحولًا واضحًا في شخصية بطلة الأغنية، فبعد محاولات طويلة للتمسك، قررت أن تختار نفسها، بعدما أدركت أن استمرار العلاقة أصبح استنزافًا لمشاعرها وكرامتها.

https://www.youtube.com/watch?v=ylBsBuAS-XQ&list=RDylBsBuAS-XQ&start_radio=1

في النهاية، "ما تلاقيناش" ليست مجرد أغنية عن قصة حب لم تكتمل، لكنها حكاية عن شخص حاول كثيرًا حتى لا يخسر من يحب، ثم اكتشف أن الحفاظ على نفسه أصبح أهم من الاستمرار في علاقة لا تمنحه ما يستحق.