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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان يعتذر بعد أزمة "اللحمة والبدلة".. ويوجه رسالة للعوضي: مسامحة.. وعفا الله عما سلف

محمد رمضان و العوضي
محمد رمضان و العوضي
محمد بدران   -  
علا محمد

وجه الفنان محمد رمضان اعتذاراً رسمياً إلى جمهوره، على خلفية التعليقات المتبادلة بينه وبين الفنان أحمد العوضي، والتي أثارت حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وكتب رمضان في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك":"اعتذار لجمهوري الراقي.. بعتذر لكم عن التعليقات المتبادلة اللي صدرت مني أنا وزميلي وأزعجتكم".

وأرجع رمضان ما حدث إلى حماسه الشديد لنجاح أغنياته الجديدة ووجودها في التريند، وعلى رأسها "أخوك واجهة" و"لو أنت ناوي أنا عشواوي".

وأوضح حقيقة التعليق المثير للجدل، قائلاً: "وبصراحة وأنا بكتب (توزيع ساسو) افتكرت (توزيع اللحمة) بهزار وكتبتها بعفوية من غير ما أقصد أي إساءة.. وماكنتش أعرف إن الهزار ده ممكن يزعل زميلي مني".

واختتم رمضان منشوره برسالة: "عموماً بعتذر لحضراتكم ولأحمد مرة تانية.. وجمهوري الغاضب مني خلاص أنا مسامحه.. وعفا الله عما سلف".

وأهدى رمضان نجاح أغنية "لو أنت ناوي أنا عشواوي" إلى الأستاذ الكبير فاروق فلوكس.

وجاء اعتذار محمد رمضان بعد التعليقات المتبادلة بينه وبين أحمد العوضي وتصدرها التريند، وقد أثارت انقساماً بين جمهورهما، قبل أن يخرج رمضان لاحتواء الأزمة وإنهاء الخلاف.

تفاصيل الخلاف بين محمد رمضان وأحمد العوضي

وشهدت الساعات الماضية جولة جديدة من السجال بين محمد رمضان وأحمد العوضي، بعدما تفاخر رمضان بتصدر أغنيته الجديدة التريند، مشيرًا إلى انتشارها دون الحاجة إلى توزيع اللحوم، ليرد عليه العوضي بتعليق ساخر قال فيه: «أوزع لحمة أبرك من لبس البدلة يا بلبل العرب».

وتواصلت المناوشات بين الطرفين بتعليقات أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، وسط ترقب للتطورات الجديدة في الأزمة.

ورغم ربط المتابعين منشور حمادة هلال بالخلاف، فإنه لم يوضح ما إذا كانت عبارته موجهة إلى الفنانين، ولم يذكر اسمي محمد رمضان أو أحمد العوضي في المنشور.

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