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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

اعمل حسابك| قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة.. المواعيد والأماكن

مياه الشرب
مياه الشرب
قسم الخدمات

​أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه لمدة 4 ساعات عن المناطق الواقعة يمين المحور، بدءًا من منطقة الصفطاوي وحتى محور 26 يوليو.

​موعد الانقطاع

​البداية: الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2026.

​النهاية: الساعة الرابعة صباح يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2026.

مياه الجيزة

​سبب انقطاع المياه

و​يعود سبب قطع المياه إلى قيام الشركة بتنفيذ أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 150 مم، والذي يتعارض مع الأعمال الإنشائية الخاصة بسلم محطة مونوريل بشتيل.

​توفير سيارات مياه نقية وخط ساخن

​أكدت الشركة حرصها على توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع لتلبية احتياجات المواطنين الفورية، مشيرةً إلى أنه يمكن للمواطنين طلبها عبر الاتصال بالخط الساخن 125.

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​توصيات للمواطنين

وأ​هابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات في المناطق المتأثرة، أهمية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية فور استقرار الأمور.

رئيس «القابضة للمياه» يتابع موقف محطات معالجة الصرف الصحي 

وكان عقد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا موسعًا لمناقشة موقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي تصرف على مصارف بحر البقر وبحر حادوس والسرو وفارسكور والطويل البحري وروافدها، وذلك للوقوف على الحالة الفنية والتشغيلية للمحطات ومدى كفاءة المعالجة وجودة المياه المنصرفة منها، في ضوء ارتباط هذه المصارف بالمنظومة المائية لترعة السلام وبحيرة المنزلة.

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وجاء الاجتماع بحضور الدكتور صلاح بيومي، واللواء عاصم شكر، نائبي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، ورؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية والقليوبية والشرقية ومحافظات القناة ودمياط، إلى جانب عدد من القيادات الفنية المختصة بالشركة القابضة.

حصر شامل لمحطات معالجة الصرف الصحي

ووجه المهندس مصطفى الشيمي بأهمية إعداد حصر شامل لمحطات معالجة الصرف الصحي الواقعة في زمامات المصارف المشار إليها وروافدها، وتحديد مواقعها وموقفها التشغيلي، مع مراجعة نتائج تحاليل جودة السيب النهائي لكل محطة، ومدى مطابقتها للاشتراطات والمعايير المعمول بها، بما يتيح تقييم الوضع الحالي وتحديد المحطات التي تتطلب تدخلات فنية لتحسين كفاءة المعالجة.

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كما شدد رئيس الشركة القابضة على ضرورة تحديد الاحتياجات الفنية والتشغيلية لكل محطة، سواء فيما يتعلق بأعمال الصيانة ورفع الكفاءة أو المعدات والتجهيزات اللازمة، مع إعداد تصور واضح بالإجراءات المطلوبة وأولويات التنفيذ، بما يضمن استدامة التشغيل وتحسين جودة المياه المنصرفة إلى المصارف.

ويأتي الاجتماع في إطار تضافر جهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مع جهات الدولة المعنية، وفي مقدمتها وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الصحة والسكان، والجهات المختصة بالتنمية المحلية والبيئة، لتعزيز الرقابة الفنية على محطات المعالجة، ومتابعة جودة المياه المنصرفة منها، والحفاظ على كفاءة تشغيلها والالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية، بما يسهم في حماية المجاري المائية والحد من التأثيرات البيئية الناتجة عن الصرف، ودعم الإدارة المستدامة للموارد المائية.

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