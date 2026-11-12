محافظ أسيوط: مشروع تحديث تقنيات الري يدعم تمكين المرأة والشباب ويخدم 95 فدانا

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية التوسع في تطبيق نظم الري الحديث والتكنولوجيا الزراعية المتطورة، لترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، بما يدعم صغار المزارعين ويعزز التنمية الزراعية المستدامة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن مديرية الزراعة بأسيوط، بقيادة المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل الوزارة، تابعت عددًا من أنشطة مشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل معيشة صغار المزارعين بصعيد مصر"، الممول من حكومة المملكة الهولندية، بمشاركة المهندس سعد الحوصلي، مدير المشروع، وفريق العمل ومنسقي المشروع، لمتابعة تنفيذ الأنشطة التنموية والهندسية ودعم المستفيدين.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الأنشطة تضمنت تنفيذ تدريب عملي لـ15 سيدة على إدارة وتشغيل الصوب الزراعية، بإحدى الصوب الممولة من المشروع، بهدف تنمية مهاراتهن الفنية والإدارية وتأهيلهن لإدارة مشروعات إنتاجية تسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة دخل الأسر، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم محمود، والدكتورة داليا ياسين، والدكتورة الزهراء عبد اللطيف، والمهندس عرفان مصطفى، والمهندس محمود عبد الخالق، من فريق المشروع، وعلي عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة جمعية بادر لتنمية الصعيد.

وأضاف المحافظ أن الجولة شملت تفقد الأعمال الهندسية لشبكة الري الحديث بزمام العفادرة، والتي تستهدف خدمة 95 فدانًا من البساتين، إلى جانب لقاء عدد من الشباب المتقدمين لبرنامج منح المشروعات الصغيرة، الذي يستهدف دعم 12 شركة ناشئة بأسيوط، وتشجيع ريادة الأعمال الزراعية وتوفير فرص عمل جديدة.

وأكد المحافظ أن التوسع في تقنيات الري الحديث يسهم في ترشيد المياه وتقليل الفاقد وتحسين إنتاجية المحاصيل، مشددًا على أهمية التكامل بين تطوير منظومة الري وتمكين المرأة ودعم الشباب، ومواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من المشروع وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين.