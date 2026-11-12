انهيار جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس..عيار 21 يخسر 215 جنيها في أسبوع

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026 خسارة كبيرة جديدة، لتواصل التراجع المستمر الذي تشهده السوق المحلية منذ أيام حاليا، وخسر الذهب عيار 21 نحو 215 جنيها خلال أسبوع واحد فقط، بينما خسر جنيه الذهب نحو 1720 جنيها، في واحدة من أكبر موجات التراجع التي سجلتها الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

ويتساءل المتعاملون الآن، هل يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة، أم أن الوقت الحالي هو الأنسب للشراء قبل عودة الأسعار للارتفاع من جديد.

خسارة كبيرة في الذهب خلال أسبوع واحد

وخسر سعر الذهب عيار 24 نحو 246 جنيها في أسبوع، حيث تراجع من 7,137 جنيه يوم الخميس 5 نوفمبر، إلى 6,891 جنيه اليوم الخميس 12 نوفمبر.

كما خسر سعر الذهب عيار 21 نحو 215 جنيها في أسبوع، حيث تراجع من 6,245 جنيه يوم الخميس 5 نوفمبر، إلى 6,030 جنيه اليوم الخميس 12 نوفمبر.

وخسر سعر أوقية الذهب نحو 7,651.45 جنيه في أسبوع، حيث تراجعت من 221,985.51 جنيه يوم الخميس 5 نوفمبر، إلى 214,334.06 جنيه اليوم الخميس 12 نوفمبر.

كذلك خسر سعر الجنيه الذهب نحو 1,720 جنيها في أسبوع، حيث تراجع من 49,960 جنيه يوم الخميس 5 نوفمبر، إلى 48,240 جنيه اليوم الخميس 12 نوفمبر.

سعر الذهب اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 6,891 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 6,030 جنيه

سجل سعر أوقية الذهب اليوم 214,334.06 جنيه

سجل سعر جنيه الذهب اليوم 48,240 جنيه.