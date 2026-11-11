انخفاض سعر الذهب في مصر ختام اليوم.. عيار 21 بـ6105 جنيهات

اختتم الذهب تداولاته المسائية الأربعاء في السوق المحلية بانخفاض يتراوح بين بين 30 لـ 40 جنيها في الجرام الواحد، إذ سجل عيار 21 الآن 6105 جنيهات مقابل 6140 جنيها للبيع بمستهل التعاملات المسائية بتراجع 35 جنيها.

وعالميا تراجعت سعر الأونصة لتتداول تحت الـ 4000 دولار الآن.

ويأتي هذا الانخفاض بعد موجة من الارتفاعات التي شهدها المعدن الأصفر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري متأثرا بحركة الأونصة عالميا وكذلك تذبذب سعر الدولار في البنوك المصرية.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الذهب اليوم في مصر خلال ختام التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات محلات الصاغة.

أسعار الأعيرة الذهبية في مصر ختام اليوم الأربعاء 11-11-2026

بلع سعر الذهب عيار 24 أعلى الأعيرة نقاءً نحو 6975 جنيهاً للبيع، مقابل 6930 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 حوالي 6105 جنيهاً للبيع و6065 جنيهاً للشراء، وهو العيار المفضل لدى المقبلين على شراء الذهب في مصر، سواء للزينة أو الادخار.

سعر الذهب عيار 18اليوم

ووصل سعر الذهب عيار 18لنحو 5235 جنيهاً للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 5200 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

تراجع جرام سعر الذهب عيار 14عند 4070 جنيهاً للبيع و4045 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب (عيار 21 بوزن 8 جرامات) نحو 48840 جنيه للبيع، مقابل 48520 جنيه للشراء، ويُقبل عليه كثيرون كوسيلة للادخار وحفظ القيمة.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر الأونصة محليا نحو 217015 جنيهاً للبيع و215590 جنيه للشراء.

سعر الأوقية في البورصة العالمية

وعالمياً، بلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) نحو 3985.4 دولاراً.

سعر دولار الصاغة والبنوك

ارتبطت أسعار الذهب محلياً بسعر الدولار، إذ بلغ دولار الصاغة 54.45 جنيه، مقابل 53.54 جنيه في البنوك.