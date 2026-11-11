أجواء شتوية بامتياز.. أمطار تضرب الإسكندرية ومنطقة الدلتا وبرد بالليل

تسيطر أجواء شتوية على مناطق من محافظة الإسكندرية، مع استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على عروس البحر المتوسط ومناطق من شمال الدلتا.

سقوط أمطار على محافظة الإسكندرية

وتتهيأ الفرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون متوسطة أحياناً على بعض المناطق، لا سيما في شرق محافظة الإسكندرية.

كما تسود أجواء باردة خلال فترات الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مما يستدعي توخي الحذر وارتداء الملابس الشتوية المناسبة خلال الأوقات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى بين 24 و25 درجة، والصغرى بين 14 و15 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى بين 23 و24 درجة، والصغرى بين 15 و16 درجة.

شمال الصعيد: العظمى بين 25 و26 درجة، والصغرى بين 11 و12 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى بين 28 و29 درجة، والصغرى بين 13 و14 درجة.