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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة شعبان: 114 ألف طن صادرات زراعية مصرية إلى تونس خلال العام الماضي

الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية
محمود محسن

أكد أسامة شعبان، مدير إدارة خدمة المصدرين بالحجر الزراعي، أن جودة المنتجات الزراعية المصرية وتنوعها يمثلان عامل جذب رئيسيًا للعديد من الأسواق الخارجية، ويدفعان دولًا عديدة إلى الاعتماد على المحاصيل الزراعية المصرية.

وقال «شعبان»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى تونس بلغ خلال العام الماضي نحو 114 ألف طن من المنتجات المختلفة، تصدرتها البطاطس بنحو 21 ألف طن، والموز بواقع 11 ألف طن، فيما سجلت صادرات البقوليات نحو 27 ألف طن، بما يعكس تنوع المنتجات الزراعية المصرية المصدرة إلى السوق التونسية.

وأضاف أن الحجر الزراعي، باعتباره المنظومة الرقابية المسؤولة عن سلامة المنتجات الزراعية المصدرة إلى الخارج، يتبنى سياسة التكويد والتتبع لكافة المحاصيل، بهدف تعزيز الرقابة على مراحل الإنتاج المختلفة وضمان جودة وسلامة المنتجات.

 تطبيق منظومة التكويد

وأشار إلى أن تطبيق منظومة التكويد والتتبع أسهم في رفع مستوى الوعي لدى المزارعين، من خلال ترشيد استخدام المبيدات والتوسع في استخدام وسائل المكافحة البديلة، بما يضمن سلامة المنتجات الزراعية من الناحية الغذائية ومطابقتها لاشتراطات الأسواق الخارجية قبل التصدير.

أسامة شعبان الحجر الزراعي المنتجات الزراعية المصرية الأسواق الخارجية المنتجات

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