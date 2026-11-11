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بولندا: البنتاجون يدعم إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة بالبلاد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بولندا: البنتاجون يدعم إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة بالبلاد

وزير الدفاع البولندي
وزير الدفاع البولندي
أ ش أ

 قال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش إن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) أبدت موافقتها المبدئية على خطط إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة في بولندا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المتوقع أن يتخذ القرار النهائي بشأن المشروع مطلع ديسمبر المقبل.

وقال الوزير البولندي - عقب مباحثاته مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث في واشنطن - إن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، معتبرا أن موقف البنتاجون يمثل ضوءا أخضر للمضي قدما في المشروع، رغم عدم حصوله على موافقة أمريكية رسمية حتى الآن.

وأوضحت صحيفة "بوليتيكو" الأوروبية أن وزارة الحرب الأمريكية لم تؤكد موافقتها على إنشاء القاعدة أو الموعد المحدد لاتخاذ القرار، لكنها أشارت إلى استمرار المحادثات بشأن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي الدائم في بولندا.

وتستضيف بولندا - بالفعل - آلاف الجنود الأمريكيين، معظمهم ضمن عمليات انتشار بالتناوب، إلا أن وارسو تسعى إلى إنشاء قاعدة دائمة، في وقت تراجع فيه واشنطن انتشار قواتها العسكرية في أوروبا، وسط مخاوف لدى حلفاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) من احتمال سحب مزيد من القوات الأمريكية من القارة.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك والرئيس كارول نافروتسكي اتفقا مؤخرا على التعاون لضمان إقامة القاعدة، رغم خلافاتهما السياسية، فيما طرح نافروتسكي اسم "فورت ترامب" (حصن ترامب) ليكون اسما مقترحا للمنشأة العسكرية.

وزير الدفاع البولندي وزارة الحرب الأمريكية قاعدة عسكرية أمريكية

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