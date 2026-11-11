دي لا فوينتي يكشف تفاصيل إصابة لامين يامال ويدافع عنه قبل مواجهة التشيك

تحدث لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن غياب لامين يامال، نجم برشلونة، عن مواجهة منتخب جمهورية التشيك، المقرر إقامتها ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية 2027، موضحًا طبيعة الإصابة التي يعاني منها اللاعب، وحقيقة حصوله على معاملة خاصة داخل صفوف المنتخب.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة نظيره التشيكي غدًا الخميس 12 نوفمبر، قبل أن يلتقي منتخب إنجلترا يوم الأحد 15 من الشهر ذاته، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو».

دي لا فوينتي يوضح سبب غياب لامين يامال

وقال دي لا فوينتي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة التشيك: «من المحزن والمؤسف أن يتحدث البعض عن أمور يجهلون حقيقتها، ولهذا أنا هنا لتوضيح الأمور. لامين يعاني من التهاب في الركبة، وقد خضع للفحص من جانب طاقمنا الطبي، وقررت أنه من الأفضل له البقاء في منزله والتدرب مع ناديه بدلًا من خوض هذه الرحلة، والأمر نفسه ينطبق على ميكيل أويارزابال».

وأضاف: «تحدثت مع لامين بالأمس واليوم أيضًا، وكذلك مع ميكيل، وحالته تتحسن وتعافيه يسير وفق الخطة، ونتوقع انضمامه إلينا يوم الجمعة».

مدرب إسبانيا يرد على اتهامات معاملة يامال بشكل خاص

وتطرق مدرب المنتخب الإسباني إلى الانتقادات المتعلقة بحصول لامين يامال على امتيازات خاصة، قائلًا: «لا ألتفت إلى التعليقات الخارجية، فأنا هنا لتوضيح الأمور. البعض يختلق قصصًا لا علاقة لها بالواقع، ولامين لا يحصل على أي امتيازات خاصة، ولو كان الأمر يتعلق بأي لاعب آخر لاتخذنا القرار نفسه تمامًا».

وتابع: «أكثر ما يغضبني هو الكذب وغياب الدقة والصدق واختلاق القصص، ولهذا شاركت تفاصيل ربما كان من الأفضل ألا أكشف عنها، لكنها الطريقة الوحيدة حتى يعرف الناس الحقيقة. لا أطيق الأشخاص الذين يحاولون الخداع أو الكذب».

دي لا فوينتي يشيد بزوبيميندي وأوناي سيمون

وعن مارتن زوبيميندي، لاعب وسط المنتخب، قال دي لا فوينتي: «إنه ثاني أفضل لاعب في العالم بمركزه، مباشرة بعد رودري، فهو يقدم الكثير للفريق، ولست قلقًا بشأن أي غيابات، فجميع اللاعبين مميزون ونتعامل مع الجميع بالطريقة نفسها».

وأردف: «أشار كثيرون إلى أن بعض اللاعبين يقدمون مستويات أفضل مع المنتخب مقارنة بأنديتهم، ومارتن أحد هؤلاء اللاعبين، فهو يدرك دوره جيدًا، سواء شارك في اللعب أم لا».

وبشأن طموحات المنتخب الإسباني في المرحلة الحالية، أكد دي لا فوينتي أن الفريق يبحث باستمرار عن دوافع جديدة لمواصلة النجاح والتطور، مشددًا على أهمية الحفاظ على المعايير العالية التي وضعها اللاعبون لأنفسهم.

كما تحدث عن المنافسة في مركز حراسة المرمى، مؤكدًا امتلاك المنتخب أربعة حراس على مستوى مميز، وأن أي لاعب سيحصل على فرصة المشاركة سيكون قادرًا على تقديم أداء جيد، مشيرًا إلى أن ألفارو فاييس انسجم سريعًا مع عقلية المنتخب وفلسفته رغم أنه لم يكن يعرفه شخصيًا من قبل.

واختتم دي لا فوينتي حديثه بالإشادة بأوناي سيمون، قائلًا: «إنه أفضل حارس مرمى في العالم، وأفضل شخص وأفضل قائد، ومن دواعي سروري أن أكون بجانبه. لقد تطور كثيرًا على المستوى الكروي، أما على المستوى الشخصي فكنا نعلم بالفعل أنه إنسان رائع، ونحن محظوظون بوجود لاعب مثله».