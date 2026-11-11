البابا تواضروس في عظته الأسبوعية: كل ما نقدمه في الخدمة هو عطية من يد الله

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن كل ما يقدمه الخادم في الخدمة هو عطية من يد الله، وليس له فضل شخصي فيما يقدمه، مشيرًا إلى أن الله يمنح الكنيسة وخدامها عطايا متنوعة ليقدموها للآخرين.

عطايا ومواهب

جاء ذلك خلال عظة قداسة البابا الأسبوعية، مساء اليوم الأربعاء، والتي تناول فيها «قانون الإشباع»، ضمن سلسلة «قوانين روحية للحياة» في حلقتها الثالثة والعشرين.

وأوضح قداسته، في حديثه عن معجزة إشباع الخمسة آلاف رجل، أن السيد المسيح أخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين وباركها ثم أعطاها للتلاميذ ليقدموها للجموع، مؤكدًا أن دور الخادم هو تقديم ما يناله من عطايا الله لخدمة الآخرين.

وأشار البابا إلى أن هذه العطايا تشمل جسد المسيح وكلمته، وعمل الروح القدس الذي يمنح الخادم الاستنارة والتمييز والتقدير، إلى جانب سلطان الخدمة ووصية المحبة والمواهب المتنوعة التي يمنحها الله لكل شخص بحسب قياس هبة المسيح.

وشدد قداسته على أهمية أن يدرك الخادم أن ما بين يديه هو عطية إلهية، وأن رسالته تتمثل في تقديم هذه العطايا بأمانة ومحبة من أجل بنيان الكنيسة وخدمة أبنائها.

