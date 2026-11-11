البابا تواضروس يلتقي خدام أسقفية "الخدمات" ومؤسسة الراعي وأم النور | صور

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بخدام أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، وخدام مؤسسة الراعي وأم النور، بحضور نيافة الأنبا يوليوس، الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، وعدد من الآباء الكهنة الذين يخدمون في الأسقفية، والدكتور إيهاب فلتاوس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الراعي وأم النور.

القى قداسة البابا كلمة في بداية اللقاء عن أساسيات نجاح الخدمة، وهي:

١- الأمانة

٢- المحبة

٣- النظام

تم خلال اللقاء أيضًا استعراض التقرير المؤسسي، والتعريف بأبرز الخدمات والأنشطة والجهود التنموية التي تقدمها الأسقفية والمؤسسة في مناطق الخدمة المختلفة، وما تحقق من إنجازات ونتائج ملموسة من خلال البرامج والمشروعات المتنوعة. وتضمن العرض استعراضًا لمجالات العمل المختلفة، والتي تشمل التنمية المجتمعية، والتنمية الاقتصادية والريفية، وتحسين جودة التعليم، والرعاية الصحية، والتمكين الاقتصادي، والتوعية البيئية، إلى جانب برامج بناء السلام المجتمعي وتنمية قدرات الأطفال والنشء، وغيرها من المبادرات التي تستهدف تلبية احتياجات المجتمعات وتحسين جودة حياة الأفراد والأسر.

كما عَرَضت مؤسسة الراعي وأم النور أبرز الأنشطة والخدمات التي تنفذها في جميع المجالات التنموية، موضحةً اهتمامها الخاص ومبادراتها في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية. وشمل العرض تسليط الضوء على الإنجازات والخدمات المقدمة من خلال "مستشفى مصر"، بالإضافة إلى جهود المؤسسة في مجال التدريب المهني لتأهيل الشباب وتمكينهم اقتصاديًا وتوفير فرص عمل مستدامة لهم ولأسرهم.

سلط التقرير الضوء أيضًا على أثر المشروعات والبرامج على المستفيدين في كافة مناطق الخدمة، فضلًا عن جهود التعاون والشراكات المثمرة مع المؤسسات والجهات المختلفة لدعم مسيرة التنمية وتحقيق أهدافها.

يأتي هذا اللقاء تأكيدًا على أهمية توثيق مسيرة العمل المؤسسي وإبراز أثر الخدمات المقدمة، واستعراض ما تحقق من إنجازات وجهود مشتركة، بما يدعم استمرارية رسالة الخدمة وتطويرها، ويعزز دورها في خدمة الإنسان والمجتمع.