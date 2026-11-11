قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الأقصر: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
انهيار بنك «أوينو» الرقمي يهز باراجواي ويثير مخاوف بشأن المصارف الرقمية سريعة النمو
نجيب ساويرس يدافع عن كامل الوزير بعد حادث قطاري العياط: يعمل 12 ساعة يوميًا
اختطاف زوجة رئيس بلدية في كولومبيا.. والرئيس يأمر بتعبئة قوات الأمن ويطلق عملية مطاردة واسعة
جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري
الدفاع المدني بغزة: كل ساعة تمر تهدد حياة الأطفال والنساء وكبار السن
حاكم ولاية كاليفورنيا يصدر قرارا بإعفاء جميع المحكوم عليهم بالإعدام
تخطى حسام حسن.. الهداف التاريخي لـ مالاوي: قادرون على إيقاف صلاح ومرموش| حوار
العاصفة تشارلز تضرب البرتغال.. إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية وإغلاق مئات المتاجر والمدارس
الضحكة والحماس.. محمد صلاح ينشر صوره من التدريب الأول له تحت قيادة علي ماهر
البنك الدولي: الاقتصادات النامية تواجه فجوة تصل إلى 800 مليون وظيفة خلال 15 عاماً
الكرملين: لا توجد خطط في الوقت الحالي لإجراء محادثة هاتفية بين بوتين وترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيف يستفيد أصحاب المزارع السمكية من منظومة التكويد؟

جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
أخبار البلد

يعمل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على دعم وتأهيل المزارع السمكية، بتقديم المشورة الفنية والإرشاد، ومتابعة اشتراطات الجودة والرقابة البيطرية، إلى جانب تكويد المزارع وتأهيلها للتصدير، بما يساعد على تعزيز تنافسية الإنتاج المحلي في الأسواق الخارجية

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود تنمية الثروة السمكية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، بما يدعم فرص التوسع في التصدير.

ما المقصود بتكويد المزارع السمكية؟

يقصد بتكويد المزارع السمكية تسجيلها ضمن منظومة تتيح بياناتها، بما يساعد الجهات المختصة على متابعة الإنتاج وتقديم الدعم الفني والإرشادي لأصحاب المزارع، وتأهيلها للتصدير، إلى جانب تقديم الدعم للمستثمرين الراغبين في التوسع بمشروعات الاستزراع السمكي.

كيف يستفيد أصحاب المزارع من التكويد؟

تتمثل أبرز أوجه الاستفادة من التكويد في الحصول على المشورة الفنية المتعلقة بالاستزراع السمكي، والاستفادة من الخدمات الإرشادية التي يقدمها الجهاز، وتحسين الإنتاج من خلال التوجيهات الفنية المتعلقة بتطوير المزارع، وتأهيل المزارع السمكية للوصول إلى الأسواق الخارجية، والاستفادة من الدعم المقدم للمستثمرين في قطاع الاستزراع السمكي.

كيف يستعد أصحاب المزارع السمكية للتصدير؟

يتطلب التصدير استيفاء الاشتراطات الرقابية والصحية المعمول بها في الأسواق المستهدفة؛ إذ لا يكفي تسجيل المزرعة أو تكويدها وحده للحصول على الموافقة

ومن الجوانب المرتبطة بتأهيل المنتجات السمكية للتصدير، الالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء، ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيطرية، والالتزام بمتطلبات الجودة الخاصة بالسوق المستهدف، واستيفاء إجراءات الرقابة والتصدير المعمول بها.

جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تكويد المزارع استيفاء الاشتراطات قطاع الاستزراع السمكي تعزيز تنافسية الإنتاج المحلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

عبد الواحد السيد

عبد الواحد السيد يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

منتخب مصر

موعد مباراتي منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

الزمالك

لاعبو الزمالك يطالبون بمقدم العقود.. ومفاجأة بشأن جون إدوارد ومحمد شحاتة

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة الأمريكية

مخطط لـ20 هجومًا.. اتهامات لخلية مرتبطة بإيران بالتخطيط لهجمات ضد اليهود في أمريكا وأوروبا

وزير الخارجية

وزير الخارجية يؤكد الاعتزاز بالعلاقات المتميزة بين مصر والتشيك

الجيش اليمني

773 استهدافًا مدفعيًا.. الجيش اليمني يكثف ضرباته ضد مواقع الفصائل المسلحة

بالصور

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

رجيم بدون حرمان.. يجعل جسمك مكينة حرق ويساعد على خسارة الوزن

رجيم
رجيم
رجيم

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد