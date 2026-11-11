كيف يستفيد أصحاب المزارع السمكية من منظومة التكويد؟

يعمل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على دعم وتأهيل المزارع السمكية، بتقديم المشورة الفنية والإرشاد، ومتابعة اشتراطات الجودة والرقابة البيطرية، إلى جانب تكويد المزارع وتأهيلها للتصدير، بما يساعد على تعزيز تنافسية الإنتاج المحلي في الأسواق الخارجية

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود تنمية الثروة السمكية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، بما يدعم فرص التوسع في التصدير.

ما المقصود بتكويد المزارع السمكية؟

يقصد بتكويد المزارع السمكية تسجيلها ضمن منظومة تتيح بياناتها، بما يساعد الجهات المختصة على متابعة الإنتاج وتقديم الدعم الفني والإرشادي لأصحاب المزارع، وتأهيلها للتصدير، إلى جانب تقديم الدعم للمستثمرين الراغبين في التوسع بمشروعات الاستزراع السمكي.

كيف يستفيد أصحاب المزارع من التكويد؟

تتمثل أبرز أوجه الاستفادة من التكويد في الحصول على المشورة الفنية المتعلقة بالاستزراع السمكي، والاستفادة من الخدمات الإرشادية التي يقدمها الجهاز، وتحسين الإنتاج من خلال التوجيهات الفنية المتعلقة بتطوير المزارع، وتأهيل المزارع السمكية للوصول إلى الأسواق الخارجية، والاستفادة من الدعم المقدم للمستثمرين في قطاع الاستزراع السمكي.

كيف يستعد أصحاب المزارع السمكية للتصدير؟

يتطلب التصدير استيفاء الاشتراطات الرقابية والصحية المعمول بها في الأسواق المستهدفة؛ إذ لا يكفي تسجيل المزرعة أو تكويدها وحده للحصول على الموافقة

ومن الجوانب المرتبطة بتأهيل المنتجات السمكية للتصدير، الالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء، ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيطرية، والالتزام بمتطلبات الجودة الخاصة بالسوق المستهدف، واستيفاء إجراءات الرقابة والتصدير المعمول بها.