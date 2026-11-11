تعرف على دوبلير محمد رمضان في مسلسل «عشماوي».. يظهر بلوك الشخصية الجديدة

لفت التيك توكر أحمد سمير الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر بلوك شخصية «عشماوي» التي يجسدها الفنان محمد رمضان في مسلسله الجديد، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، إذ يعمل سمير دوبليرًا للفنان ضمن أحداث العمل.

دوبلير محمد رمضان في «عشماوي»

وينشر أحمد سمير فيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، يقلد خلالها الفنان محمد رمضان، من خلال محاكاة إطلالاته وطريقته، وهو ما ساهم في لفت الأنظار إليه باعتباره أحد مقلدي النجم المصري.

وجاء ظهوره بإطلالة شخصية «عشماوي» ليثير الاهتمام بالمسلسل الجديد، خاصة مع استعداد محمد رمضان للعودة إلى الدراما الرمضانية بعد غياب منذ تقديمه مسلسل «جعفر العمدة» عام 2023.

تفاصيل مسلسل «عشماوي» لمحمد رمضان

ويجسد محمد رمضان خلال أحداث مسلسل «عشماوي» شخصية «خليفة»، الذي يعمل منفذًا لأحكام الإعدام في مصلحة السجون، ويعيش حياة أسرية باعتباره أبًا لثلاث بنات، قبل أن يواجه أزمة عائلية تقلب حياته رأسًا على عقب، بعدما يُتهم أحد أفراد أسرته في قضية معقدة، لتتصاعد الأحداث في إطار يجمع بين التشويق والصراعات العائلية.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين، من بينهم باسم سمرة، ويسرا اللوزي، وإسعاد يونس، وسيرين عبدالنور، وانتصار، وهناء الشوربجي، وعصام السقا، ووليد فواز، ومحسن منصور، وشريف دسوقي، إلى جانب عدد من الفنانين.

والعمل من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج صادق الصباح، ومن المقرر عرضه عبر قنوات «MBC» ضمن موسم دراما رمضان 2027.