أصول البنوك الإماراتية تتجاوز 5.815 تريليون درهم بنمو سنوي 11.8%

أعلن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة 4% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، ليتجاوز 5.815 تريليون درهم، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 11.8%.

وأوضح المصرف، في تقريره ربع السنوي لتطورات الأسواق النقدية والمصرفية والمالية، ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 2.7% على أساس ربع سنوي إلى 3.568 تريليون درهم، وبنسبة 12% سنويًا، فيما ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 5.5% إلى 2.908 تريليون درهم، بنمو سنوي بلغ 17.3%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أصول البنوك في سبتمبر الماضي بنسبة 1.3%، كما زاد الائتمان بالقيمة نفسها إلى 2.908 تريليون درهم، والودائع بنسبة 0.9% إلى 3.568 تريليون درهم.

وأشار التقرير إلى ارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 0.6% خلال سبتمبر إلى 3.25 تريليون درهم، وودائع غير المقيمين بنسبة 4.1% إلى 317.9 مليار درهم، فيما بلغت ودائع القطاع الخاص 2.345 تريليون درهم، والقطاع الحكومي 460.4 مليار درهم.

وفي التطورات النقدية، ارتفع عرض النقد «ن2» بنسبة 0.6% خلال سبتمبر إلى أكثر من 2.938 تريليون درهم، و«ن3» بنسبة 1.2% إلى 3.508 تريليون درهم، فيما بلغت القاعدة النقدية 801.9 مليار درهم، والأصول الأجنبية للمصرف المركزي 956.2 مليار درهم.

وأظهرت البيانات وصول قيمة التحويلات المصرفية بين البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إلى نحو 21.734 تريليون درهم، منها 13.351 تريليون درهم تحويلات أجرتها البنوك، و8.383 تريليون درهم تحويلات نفذها المتعاملون.