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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لتخفيف معاناتهم.. كيف يحصل أطفال السكري على «السنسور الذكي» مجانًا؟

كيف يحصل أطفال السكري على «السنسور الذكي» مجانًا؟
كيف يحصل أطفال السكري على «السنسور الذكي» مجانًا؟
أخبار البلد

يواجه الأطفال المصابون بالسكري من النوع الأول تحديًا يوميًا يتمثل في قياس مستوى السكر في الدم عدة مرات، من خلال وخز الإصبع بمعدل يتراوح بين 8 و10 مرات يوميًا، وهو ما يضيف عبئًا على الطفل وأسرته.

وسعت مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية أطفال السكري إلى تغييره من خلال توفير أجهزة قياس السكر المستمر «السنسور» مجانًا، لتقليل الحاجة إلى الوخز المتكرر، وتسهيل متابعة مستويات السكر، بما يساعد الأطفال على ممارسة حياتهم اليومية بصورة أكثر طبيعية، لكن ما المقصود بالسكري من النوع الأول؟


ما السكري من النوع الأول؟

هو مرض مناعي ذاتي يهاجم فيه الجهاز المناعي الخلايا المسؤولة عن إنتاج الإنسولين في البنكرياس، ما يؤدي إلى نقص إنتاجه أو توقفه تمامًا. ويحتاج الطفل المصاب إلى الحصول على الإنسولين بانتظام، مع المتابعة المستمرة لمستويات السكر في الدم، لتجنب الارتفاع أو الانخفاض الحاد والحد من المضاعفات الصحية.

مبادرة رئاسية لرعاية أطفال السكري

وهنا يأتي دور المبادرة الرئاسية لرعاية أطفال السكري، إذ تستهدف تخفيف معاناة الأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول، من خلال توفير أجهزة حديثة تتيح مراقبة مستويات الجلوكوز بصورة مستمرة دون الحاجة إلى وخز الإصبع المتكرر، بما يسهم في تحسين التحكم في مستويات السكر والحد من المضاعفات الصحية وتحسين جودة حياة الأطفال وأسرهم.


وتشير البيانات إلى أن نحو 55 ألف طفل في مصر، من تاريخ الولادة وحتى 18 عامًا، يعانون من مرض السكري.

كيف يقلل الجهاز معاناة الطفل؟

الأمر لا يتوقف فقط عند المرض، بل يمتد لتعرض الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم أحيانًا بضعة أيام، لمعاناة لحظية بسبب وخز قياس السكري، ويساعد جهاز قياس السكر المستمر في تجنيب الطفل أكثر من 3650 وخزة سنويًا، إذ يحتاج إلى قياس السكر بمعدل يتراوح بين 8 و10 وخزات يوميًا. ويعمل الجهاز لمدة تصل إلى 15 يومًا، من خلال قياس مستوى الجلوكوز في السائل الخلالي تحت الجلد، وإرسال القراءات إلى الهاتف الذكي كل دقيقة عبر تقنية البلوتوث.


ويتيح التطبيق المخصص عرض القراءات وتقارير تفصيلية عن مستويات السكر، مع إمكانية ضبط تنبيهات عند انخفاض الجلوكوز بصورة حادة أو ارتفاعه إلى مستويات غير آمنة، فضلًا عن مشاركة القراءات مع أفراد الأسرة لمتابعة حالة الطفل حتى في أثناء وجوده خارج المنزل.

ما خدمات المبادرة؟


لا تقتصر خدمات المبادرة على توفير الجهاز، وإنما تشمل صرف جهازين لقياس السكر المستمر شهريًا، والتدريب العملي لولي الأمر على الاستخدام، والمتابعة الطبية الدورية، والتثقيف الصحي، والدعم الفني لحل المشكلات التقنية، وإجراء التحاليل الطبية اللازمة، واستبدال الجهاز في حالة وجود عيب.

من يستفيد من المبادرة؟

 

تستهدف المرحلة الحالية الأطفال من عمر 4 إلى 6 سنوات، ويتوفر بمستشفى أطفال مصر التابعة لهيئة التأمين الصحي بمحافظة القاهرة، حيث يتوافر لكل طفل ملف طبي متكامل وسجل منتظم لقراءات السكر.
 

ويخضع الأطفال لاختبارات وتقييمات طبية لتحديد مدى ملاءمتهم لاستخدام الجهاز، تشمل تقييم مخاطر هبوط السكر، وتاريخ الإصابة بالحماض الكيتوني السكري، والأمراض المصاحبة، إلى جانب تقييم استعداد الأسرة للتعامل مع الجهاز والتكنولوجيا المستخدمة.

هل توجد شروط أو رسوم للحصول على الخدمة؟

 

خدمات المبادرة مجانية، مع ضرورة توفير هاتف ذكي يدعم خاصية «NFC»، كما يخضع قبول الطفل لتقييم الفريق الطبي المختص ومدى ملاءمته للاستفادة من الجهاز.

ما خطط التوسع؟

 

من المخطط التوسع تدريجيًا في المبادرة لتشمل فئات عمرية ومستشفيات ومحافظات أخرى، ويمكن متابعة موقع «100 مليون صحة» للاطلاع على مواعيد إطلاق المراحل الجديدة والتفاصيل المتعلقة بالحصول على الخدمة.

السكري قياس مستوى السكر السنسور النوع الأول دور المبادرة الرئاسية

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