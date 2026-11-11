لتهريبها إلى أفريقيا.. عصابة فيلادلفيا تستهدف سرقة أحدث سيارات تويوتا SUV

أصدر مكتب المدعي العام الأمريكي في ولاية بنسيلفانيا أحكامًا قضائية مشددة تتراوح بين السجن لمدة 86 عامًا والسجن المؤبد المضاف إليه عشرات السنين، بحق 5 عناصر ضمن شبكة إجرامية منظمة نفذت عشرات عمليات السطو المسلح وسرقة السيارات في مدينة فيلادلفيا والمقاطعات المجاورة.

وشهدت القضية التحقيق في استهداف منظم لسيارات الدفع الرباعي الرياضية الحديثة، وعلى رأسها طرازات «تويوتا لاند كروزر» و«تويوتا 4Runner»، بهدف شحنها وإعادة بيعها في دول غرب أفريقيا.

أسلوب التدخل واستغلال النطاق الرقمي

كشفت وثائق المحكمة والأدلة الجنائية أن عناصر الشبكة كانوا ينفذون عملياتهم في مجموعات صغيرة ملثمة ومسلحة بأسلحة نارية، مستهدفين أصحاب السيارات الفاخرة والحديثة.

واقترنت العمليات بممارسات عنيفة تضمنت إطلاق النار المباشر والتسبب في إصابات متعددة للضحايا.

واعتمدت جهات التحقيق الفيدرالية في تفكيك الخلية على ربط السجلات الرقمية وتتبع النطاقات المترابطة لإشارات الهواتف المحمولة وسجلات نظام تحديد المواقع (GPS)، إضافة إلى مطابقة المقذوفات الباليستية والأدلة الجنائية.

تفاصيل الأحكام والتنسيق اللوجستي للتصدير

أظهرت التحقيقات أن السيارات المسروقة كانت تُنقل عبر حاويات شحن مخصصة من الموانئ البحرية نحو أسواق التصدير الدولية قبل رصدها.

وشملت الأحكام الصادرة السجن المؤبد مضافًا إليه 138 عامًا بحق ميكال ماكراكين، والسجن المؤبد مضافًا إليه 55 عامًا بحق "أمين موسى".

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد مضافًا إليه 28 عامًا بحق “عليم عبد الحكيم” ، والسجن لمدة 86 عامًا بحق "دين فوسك".

تأتي هذه الأحكام في إطار حملة تنسيقية موسعة بين السلطات الفيدرالية ومكتب حماية الحدود والجمارك لتقصي شبكات تهريب السيارات عبر الموانئ الأمريكية وتضييق الخناق على عمليات التصدير غير المشروعة.