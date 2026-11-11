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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحكومة الألمانية: محادثات محتملة بين بوتين وميرتس وفق محادثات أبوظبي

روسيا وألمانيا
روسيا وألمانيا
محمد على

قالت الحكومة الألمانية أن إجراء محادثات مباشرة محتملة بين المستشار فريدريش ميرتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يظل مرهونًا بتوفر شروط محددة والالتزام بالمبادئ التي نوقشت في محادثات أبوظبي.

أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن برلين منفتحة مبدئيًا على الحوار شريطة أن يكون ذا جدوى ويهدف إلى تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا.

وحول الموقف الألماني وشروط الحوار، رفض ميرتس المحادثات الشكلية، حيث شدد نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن ماير، على أن برلين ليست مستعدة للدخول في "مفاوضات صورية" أو إجراء محادثات لمجرد الحديث، مؤكدًا أن أي تواصل يجب أن يخدم هدفًا واضحًا وأن يُظهر الجانب الروسي استعدادًا جادًا للتوصل إلى تسوية حقيقية.
 

المبادئ الأربعة للتسوية

حددت برلين، بالتنسيق مع واشنطن والشركاء الأوروبيين قبيل جولة محادثات أبوظبي، أربعة مبادئ أساسية لأي اتفاق سلام محتمل، تشمل: إنهاء الحرب في أوكرانيا أولًا قبل مناقشة أي نظام أمني أوروبي جديد، وأن يكون الاتفاق جزءًا من تسوية شاملة، وتحقيق توافق بين شركاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وضمان مشاركة أوروبا في القرارات المتعلقة بأمنها.


و أكدت الحكومة الألمانية أن مستشار السياسة الخارجية والأمنية للمستشار ميرتس، جونتر زاوتر، مثل برلين في المشاورات الموازية في أبوظبي بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة ودول "الترويكا الأوروبية" (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) والاتحاد الأوروبي والناتو.

 انفتاح الكرملين

 يأتي التوضيح الألماني بالتزامن مع إعلان الكرملين، اليوم الأربعاء، عن استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء اتصالات مع الاتحاد الأوروبي والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، وذلك في أعقاب اختتام جولة المفاوضات الثلاثية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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