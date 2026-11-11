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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على نازحين شمال مدينة غزة

استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على نازحين شمال مدينة غزة
استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على نازحين شمال مدينة غزة
أ ش أ

 استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب آخرون، اليوم / الأربعاء /، في قصف إسرائيلي على نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب آخرون جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,653 شهيدا، و176,007 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 8 شهداء، و29 إصابة، مشيرة إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,622، والإصابات إلى 5,878، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 850.

وأضافت المصادر، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

قصف إسرائيلي على نازحين حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة الاحتلال الإسرائيلي

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