إيران تقصف جزيرة عُمانية تستخدمها أمريكا لمساعدة عبور ناقلات النفط عبر هرمز

هاجمت إيران قاعدة في جزيرة عُمانية مساء الثلاثاء، زاعمة أنها تساعد الولايات المتحدة في تنفيذ مرافقتها العسكرية لناقلات النفط على طول مضيق هرمز، وفقا لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية.

ضربة إيرانية على جزيرة ديدامار

ونفذ الجيش الإيراني ضربة على ديدامار، وهي نتوء صخري صغير يقع عند مدخل الخليج العربي ومزود بمعدات ملاحية.

طهران تتهم طاقم الجزيرة بتهريب النفط

وزعمت طهران أن العاملين في الجزيرة "كانوا يساعدون في تدفق تهريب النفط من قبل العدو".

فيما أكد مسؤولون عُمانيون أنه تم رصد انفجار قوي في القاعدة التي ساعدت البحارة على الإبحار في المياه منذ أوائل القرن العشرين.

معركة السيطرة على نفط الخليج

وتواصل إيران هجماتها على طول مضيق هرمز في سعيها لاستعادة السيطرة على النفط المتدفق من الخليج العربي، والذي ظل عند مستويات أقل من مستويات ما قبل الحرب في الأشهر الأخيرة بفضل المرافقات العسكرية الأمريكية المستمرة.

وتسمح المرافقات بشكل أساسي للناقلات بإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها والإبحار تحت الحماية بالقرب من الساحل العُماني، مع عودة المياه إلى الخطورة مع تصعيد إيران هجماتها إلى أرقام قياسية.

أكتوبر الأسوأ في تاريخ المضيق

وكان أكتوبر هو أسوأ شهر للسفن التي تبحر على طول مضيق هرمز والممرات المائية المحيطة به، حيث سجل المحللون ما لا يقل عن 28 حادثاً، أكثر من 19 حادثاً عند بدء الحرب.

ووقعت ما لا يقل عن 130 حادثاً مؤكداً في المياه منذ بدء الحرب، مع مقتل ما لا يقل عن 25 بحاراً، وفقاً للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة.

رد على قصف جزيرة قشم

ويأتي هجوم الثلاثاء بعد أن نفذت الولايات المتحدة هجمات على جزيرة قشم الإيرانية، حيث توجد منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري الإسلامي والتي تهدد مضيق هرمز.

محادثات السلام متعثرة

وبينما تواصل الولايات المتحدة وإيران تبادل الهجمات في الممر المائي، تظل محادثات السلام الجارية متعثرة، حيث تتمسك طهران باتفاقها المكون من سبع نقاط والذي رفضه الرئيس ترامب من قبل.

وأكد ترامب مجدداً أنه سيواصل الدفع نحو الدبلوماسية في إيران، معلناً يوم الاثنين أن الحرب "انتهت فعلياً" على الرغم من أن المفاوضين لم يقتربوا من التوصل إلى اتفاق سلام.