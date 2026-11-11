هل تتناول فيتامين «د» يوميًا في الشتاء؟.. مفاجأة بشأن فوائده للعظام والسرطان والخرف

مع دخول فصل الشتاء، يزداد اهتمام الكثيرين بتناول مكملات فيتامين د لتعويض نقص التعرض لأشعة الشمس، والحفاظ على صحة العظام وتقوية المناعة، خاصة مع انتشار الاعتقاد بأن هذا الفيتامين قد يساعد أيضًا في الوقاية من أمراض خطيرة، مثل السرطان والخرف.

لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟

ورغم أهمية فيتامين د للجسم، كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول مكملاته لم يحقق فائدة ملموسة في تقليل معدلات الإصابة بكسور العظام لدى كبار السن، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى جدوى تناوله بجرعات إضافية، خاصة مع التقدم في العمر.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن النتائج لا تعني أن فيتامين د غير ضروري، لكنها تشير إلى أن الحصول على كميات إضافية منه قد لا يقدم فوائد وقائية إضافية للأشخاص الذين لديهم بالفعل مستويات كافية منه في الدم.

ويُعرف فيتامين د باسم «فيتامين أشعة الشمس»، نظرًا لأن الجسم يستطيع إنتاجه عند تعرض الجلد للأشعة فوق البنفسجية من النوع B.

وتوضح سوزان لانهام نيو، أستاذة التغذية بجامعة سري البريطانية، أن أشعة الشمس تحفز مادة موجودة أسفل الجلد تُعرف باسم 7-DHC، لتبدأ عملية إنتاج الشكل النشط من فيتامين د.

وخلال فصل الشتاء، تضعف الأشعة فوق البنفسجية اللازمة لهذه العملية، ما يقلل قدرة الجسم على إنتاج الفيتامين بصورة طبيعية.

ولهذا توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS بتناول مكمل يومي بجرعة 10 ميكروجرامات، بما يعادل 400 وحدة دولية، خلال الفترة من أكتوبر وحتى أبريل.

لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟

ماذا يحدث للجسم عند نقص فيتامين د؟

يلعب فيتامين د دورًا أساسيًا في مساعدة الجسم على امتصاص الكالسيوم من الطعام، وهو ما يجعله ضروريًا للحفاظ على قوة العظام والأسنان والعضلات.

وعند انخفاض مستوياته، قد يبدأ الجسم في سحب الكالسيوم من العظام لتعويض النقص، ما يؤدي بمرور الوقت إلى ضعفها وزيادة احتمالات الإصابة بالكسور وهشاشة العظام.

وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن نحو شخص من كل 6 بالغين في بريطانيا يعاني نقص فيتامين د، وترتفع النسبة خلال أشهر الشتاء لتصل إلى شخص من كل 3.

ورغم أن بعض الأطعمة، مثل الأسماك الدهنية والبيض وحبوب الإفطار المدعمة، تحتوي على فيتامين د، فإن الحصول على الاحتياجات اليومية من الطعام وحده قد يكون صعبًا لدى كثيرين.

لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟

دراسة تكشف مفاجأة عن فيتامين د وكسور العظام

أثارت دراسة نُشرت في مجلة BMJ خلال مايو الماضي تساؤلات حول فاعلية مكملات فيتامين د في الوقاية من كسور العظام لدى كبار السن.

وشملت الدراسة مراجعة نتائج 69 تجربة علمية، بمشاركة نحو 154 ألف شخص تزيد أعمارهم على 65 عامًا.

وأظهرت النتائج أن تناول مكملات فيتامين د لم يحقق انخفاضًا ملموسًا في معدلات الإصابة بالكسور خلال فترة متابعة امتدت إلى نحو عامين ونصف.

وأشار الباحثون إلى أن الأدلة المتاحة لا تدعم الاستخدام الروتيني لمكملات فيتامين د بهدف الوقاية من الكسور لدى كبار السن بوجه عام، واقترحوا الاهتمام بتمارين المقاومة والتوازن، التي ثبتت فائدتها في تقليل مخاطر السقوط والكسور.

وتتفق هذه النتائج مع أبحاث سابقة، من بينها دراسة نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine عام 2022، وأظهرت أن تناول 50 ميكروجرامًا من فيتامين د يوميًا لم يقلل خطر الكسور أو الإصابة بالسرطان وأمراض القلب لدى أشخاص أصحاء من متوسطي العمر وكبار السن.

لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟

هل يحمي فيتامين د من الخرف والسرطان؟

لا تقتصر أهمية فيتامين د على صحة العظام، إذ تشير أبحاث معملية إلى احتمال مشاركته في تنظيم وظائف الجهاز المناعي وتقليل الالتهابات داخل الجسم.

ويرى إيمون ليرد، المحاضر في التغذية والصحة بجامعة أتلانتيك التكنولوجية في أيرلندا، أن فيتامين د قد يساعد في تنظيم الاستجابة الالتهابية، خاصة مع التقدم في العمر، عندما تصبح كفاءة الجهاز المناعي أقل ويزداد إنتاج بعض الجزيئات الالتهابية.

كما تشير الدراسات المعملية إلى احتمالية مساهمة الفيتامين في إبطاء نمو الخلايا السرطانية وتعزيز وظائف الخلايا المناعية.

وفيما يتعلق بصحة الدماغ، يُعتقد أن فيتامين د قد يساعد في حماية الخلايا وتنظيم الالتهابات، وربما يدعم قدرة الخلايا المناعية على التخلص من ترسبات بروتين أميلويد بيتا، التي ترتبط بمرض الزهايمر.

لكن هذه التأثيرات لا تزال بحاجة إلى أدلة سريرية أقوى لإثبات أن تناول المكملات يمنع الإصابة بالخرف أو السرطان.

لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟

دراسة تربط فيتامين د بتحسن الذاكرة لدى كبار السن

أشار التقرير إلى دراسة أمريكية نُشرت في دورية Sleep Medicine خلال أغسطس، وجدت أن كبار السن الذين تناولوا جرعات مرتفعة من فيتامين د بلغت 125 ميكروجرامًا يوميًا سجلوا نتائج أفضل في اختبارات الذاكرة والقدرات الإدراكية مقارنة بغيرهم.

لكن البروفيسور بارش مالهوترا، أستاذ طب الأعصاب السريري في إمبريال كوليدج لندن، حذر من المبالغة في تفسير هذه النتائج، موضحًا أنها دراسة استكشافية شملت عددًا محدودًا من المشاركين، ولم تقارن مستويات الأداء قبل تناول المكملات وبعده، كما لم تقِس مستويات فيتامين د الفعلية في الدم.

لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟

هل تناول فيتامين د يقلل خطر الإصابة بالعدوى؟

كشفت دراسة أخرى أجرتها جامعة سري البريطانية، وشملت تحليل بيانات نحو 36 ألف شخص بالغ، أن الأشخاص الذين يعانون نقصًا شديدًا في فيتامين د، بمستويات تقل عن 15 نانومول/لتر، كانوا أكثر عرضة بنسبة 33% للدخول إلى المستشفى بسبب عدوى الجهاز التنفسي، مثل الإنفلونزا والالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية، مقارنة بمن لديهم مستويات تتجاوز 75 نانومول/لتر.

وخلص الباحثون إلى أن الحفاظ على مستويات كافية من الفيتامين قد يساعد في دعم المناعة وتقليل مخاطر بعض العدوى التنفسية.

لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟

من الأشخاص الأكثر احتياجًا لمكملات فيتامين د؟

بحسب الخبراء، هناك فئات قد تكون أكثر عرضة لنقص فيتامين د، وتحتاج إلى اهتمام أكبر بالحصول على احتياجاتها اليومية، ومنها:

ـ كبار السن، خاصة مع تراجع قدرة الجلد على إنتاج فيتامين د مع التقدم في العمر.

ـ الأشخاص الذين يقضون معظم أوقاتهم داخل المنازل ولا يتعرضون للشمس بصورة كافية.

ـ المقيمون في دور رعاية المسنين.

ـ أصحاب البشرة الداكنة، إذ تنتج بشرتهم كميات أقل من الفيتامين عند التعرض لأشعة الشمس.

ـ الأشخاص الذين لا يحصلون على كميات كافية من فيتامين د من النظام الغذائي.

وتشير أستاذة التغذية سوزان لانهام نيو إلى أن الجرعة اليومية الموصى بها، والبالغة 10 ميكروجرامات، تكفي لمعظم الأشخاص للحفاظ على مستوى مناسب من الفيتامين خلال أشهر الشتاء، وفق التوصيات البريطانية.

لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟

ما أفضل طريقة لتناول فيتامين د؟

يتوافر فيتامين د بأشكال متعددة، منها الأقراص والكبسولات والقطرات والسوائل والبخاخات الفموية واللصقات الجلدية.

وبحسب إيمون ليرد، فإن الجرعات اليومية المتساوية من الأقراص والكبسولات والقطرات تحقق فاعلية متقاربة، كما تشير بعض الأبحاث إلى أن البخاخات الفموية قد تكون فعالة أيضًا، بينما لا تزال الأدلة المتعلقة باللصقات أقل وضوحًا.

ويُنصح بالانتباه إلى نوع الفيتامين الموجود في المكمل، إذ يُعد فيتامين D3 من الأشكال الشائعة والفعالة في رفع مستوياته بالجسم.

لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟

احذر الإفراط في تناول فيتامين د

يحذر الخبراء من الاعتقاد بأن زيادة جرعة فيتامين د تعني الحصول على فوائد صحية أكبر، إذ إن تناول جرعات مرتفعة قد يؤدي إلى زيادة الكالسيوم في الدم، وهي حالة قد تسبب الغثيان والإمساك والعطش الشديد والإرهاق وآلام العضلات.

ومع استمرار الإفراط في تناوله، قد يتعرض الجسم لمضاعفات خطيرة تشمل تلف الكلى، وفي حالات نادرة قد يصل الأمر إلى التسمم بفيتامين د.

وأكد الخبراء أن الهدف الأساسي هو الوقاية من نقص فيتامين د والحفاظ على مستوياته الطبيعية، وليس تناول جرعات مرتفعة دون داعٍ طبي.