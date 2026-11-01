سقطت أرضًا رغم لياقتها البدنية .. تحاليل الدم تكشف مفاجأة

كشفت تجارب عدد من الشابات عن مخاطر نقص فيتامين د الحاد، بعد ما تعرضن لأعراض مفاجئة شملت الدوار الشديد وخفقان القلب والغثيان والإرهاق، رغم تمتعهن بصحة جيدة وممارسة الرياضة بانتظام، وهو ما سلط الضوء على أهمية هذا الفيتامين الضروري لصحة العظام ووظائف الجسم المختلفة.

نقص فيتامين د يهدّد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء

وتبرز قصة الشابة البريطانية ساسكيا ريفز بريستلي، البالغة من العمر 23 عاما، حجم المفاجأة التي قد يحملها نقص فيتامين د، إذ سقطت أرضا خلال يوم عمل عادي، بعدما أصيبت بدوار شديد وخفقان في القلب وغثيان مفاجئ.

وكانت ساسكيا تتمتع بلياقة بدنية جيدة، وتمارس كرة القدم 4 مرات أسبوعيا في مركز حراسة المرمى، دون أن تتوقع وجود مشكلة صحية لديها، لكن نتائج تحاليل الدم كشفت انخفاض مستوى فيتامين د لديها إلى درجة شديدة للغاية، وفقا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وتسلط هذه الواقعة الضوء على خطورة نقص فيتامين د، الذي قد لا تظهر أعراضه بوضوح في البداية، لكنه قد يؤدي إلى مضاعفات صحية تؤثر في العظام والعضلات، خاصة لدى المراهقين والفتيات والشابات.

نقص فيتامين د يهدد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء

نقص فيتامين د بين المراهقين والشباب

تشير بيانات المسح الوطني للنظام الغذائي والتغذية في بريطانيا إلى أن نحو ربع المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عاما عانوا نقص فيتامين د خلال العام الماضي، ما يثير المخاوف بشأن انتشار هذه المشكلة بين الفئات العمرية الصغيرة.

ولا تقتصر المشكلة على الشعور بالتعب والإرهاق، إذ يمكن أن يؤثر نقص هذا الفيتامين في قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم والحفاظ على قوة العظام، وقد يؤدي استمرار النقص الشديد إلى مشكلات صحية أكثر خطورة.

نقص فيتامين د يهدد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء

أعراض نقص فيتامين د التي لا يجب تجاهلها

حذرت سوما أوداي، اختصاصية الغدد الصماء لدى الأطفال، من أن نقص فيتامين د قد يظل غير مكتشف لفترات طويلة، رغم تأثيره التدريجي في صحة الجسم.

وتشمل أبرز الأعراض والعلامات المحتملة لنقص فيتامين د:

ـ الشعور المستمر بالتعب والإرهاق.

ـ آلام العظام والمفاصل.

ـ ضعف العضلات.

ـ الدوار في بعض الحالات، مع ضرورة البحث عن أسبابه الأخرى.

ـ ضعف العظام وزيادة قابليتها للكسور عند استمرار النقص الشديد.

وأوضحت أوداي أن نقص فيتامين د قد يتحول إلى ما يشبه المرض الصامت، نتيجة تأثيره التدريجي في قوة العظام وتمعدنها، ما يجعلها أكثر ليونة وعرضة للكسور.

ويُعرف ضعف تمعدن العظام الناتج عن نقص فيتامين د لدى البالغين باسم «لين العظام»، بينما قد يؤدي النقص لدى الأطفال إلى الإصابة بمرض «الكساح».

نقص فيتامين د يهدد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء

قصة أخرى تكشف خطورة نقص فيتامين د

ومن بين الحالات التي سلطت الضوء على هذه المشكلة، تجربة أمكا أوسو، الطالبة الجامعية البالغة من العمر 21 عاما، التي تعرضت لارتجاف مفاجئ، واضطرت زميلتها إلى نقلها لقسم الطوارئ.

ولم تتوقع أمكا أن يكون نقص فيتامين د وراء مشكلتها الصحية، خاصة أنها اعتادت الشعور بالتعب نتيجة الجمع بين الدراسة والعمل، ولم تربط الإرهاق باحتمال وجود نقص غذائي.

وبعد بدء تناول المكملات الغذائية المناسبة، شهدت حالتها تحسنا ملحوظا، لكنها ظلت تشعر بالقلق من تكرار التجربة التي وصفتها بالمخيفة.

نقص فيتامين د يهدد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء

ما أسباب نقص فيتامين د في الجسم؟

يحصل الجسم على فيتامين د من خلال بعض الأطعمة، مثل الأسماك الدهنية واللحوم، إلى جانب المكملات الغذائية، إلا أن التعرض لأشعة الشمس يمثل أحد المصادر الأساسية لإنتاجه داخل الجسم.

فعند تعرض الجلد للأشعة فوق البنفسجية من النوع «B»، تبدأ عملية تصنيع فيتامين د، ولذلك قد يؤدي انخفاض التعرض لأشعة الشمس إلى تراجع مستوياته.

وهناك مجموعة من العوامل التي قد تزيد احتمالات نقص فيتامين د، أبرزها:

ـ قلة التعرض لأشعة الشمس.

ـ انخفاض ساعات سطوع الشمس خلال فصل الشتاء.

ـ العيش في مناطق تقل فيها شدة الأشعة فوق البنفسجية.

ـ تغطية معظم أجزاء الجسم بالملابس.

ـ استخدام مستحضرات الوقاية من الشمس، التي تقلل تصنيع الفيتامين عند استخدامها على الجلد.

ـ البشرة الداكنة، التي تحتاج إلى تعرض أطول للأشعة فوق البنفسجية لإنتاج الكمية نفسها من الفيتامين مقارنة بالبشرة الفاتحة.

نقص فيتامين د يهدد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء

نقص فيتامين د لدى الفتيات قد يؤثر في الأجيال المقبلة

ولا تقتصر تداعيات نقص فيتامين د على صحة الفتاة خلال مرحلة المراهقة أو الشباب، إذ حذرت اختصاصية الغدد الصماء سوما أوداي من احتمالية استمرار المشكلة خلال مراحل لاحقة من الحياة، بما في ذلك فترة الحمل.

وقد يؤدي استمرار النقص لدى الأم إلى التأثير في مخزون فيتامين د لدى الجنين والطفل حديث الولادة، ما يبرز أهمية اكتشاف المشكلة والتعامل معها مبكرا، خاصة لدى الفتيات في سن الإنجاب.

تدعيم الأغذية بفيتامين د للحد من النقص

من جانبه، دعا البروفيسور مارتن هيويسون، من جامعة برمنغهام، إلى توسيع نطاق تدعيم الأغذية بفيتامين د، باعتباره إحدى الوسائل التي يمكن أن تساعد في الحد من انتشار نقص الفيتامين بين السكان.

وأشار إلى تجارب دول مثل كندا والسويد، التي تطبق سياسات إلزامية لتدعيم بعض الأغذية بالفيتامينات، في حين يظل تدعيم الأغذية بهذا الفيتامين اختياريا في بريطانيا.

وفي النهاية، عادت ساسكيا إلى ممارسة كرة القدم وحراسة المرمى، لكنها أصبحت أكثر اهتماما بصحتها، وحرصت على تناول مكملات فيتامين د بانتظام وفقا للإرشادات الطبية، بعدما كشفت تجربتها أن التمتع باللياقة البدنية لا يعني بالضرورة خلو الجسم من نقص الفيتامينات.