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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أقل سعر دولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ثبت أقل سعر دولار في أول تداولات له اليوم الأحد 1-11-2026 على مستوى السوق الرسمية، بالتوازي مع بدء العمل في الجهاز المصرفي.

آخر تحديث لأقل دولار

وجاء آخر تحديث لـ أقل سعر دولار 55.94 جنيه للشراء و 56.04 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

تحركات الدولار

ارتفع سعر الدولار بمعدلات غير مسبوقة على مدار الأسبوع الماضي بمقدار كسر حاجز الجنيهين على مستوى البنوك ليتراجع بقيمة قرشين اثنين صبيحة الخميس الماضي.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 55.99 جنيه للشراء و 56.09 جنيه للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار 55.94 جنيه للشراء و 56.04 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وصل ثاني أقل سعر دولار 55.95 جنيه للشراء و 56.06 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول، الإسكندرية، البركة".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 55.97 جنيه للشراء و 56.07 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، التعمير والإسكان، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

سعر الدولار اليوم في البنوك

الدولار في معظم البنوك

سجل سعر الدولار في معظم البنوك 55.99 جنيه للشراء و 56.09 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني QNB، العربي الإفريقي الدولي، بيت التمويل الكويتي، HSBC، المصرف العربي الدولي، سايب،المصرف المتحد، التنمية الصناعية، سايب، المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي".

سعر الدولار اليوم

أعلى سعر 

بلغ أعلى سعر دولار 56.09 جنيه للشراء و 56.19 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلى سعر دولار 56.07 جنيه للشراء و 56.17 جنيه للبيع في بنكي "العقاري المصري العربي، قناة السويس".

البنك المركزي

استهداف معدلات نمو

كشف البنك المركزي المصري عن استقرار معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من العام الجاري ليقترب من 4.7% مقارنة بما كان عليه في الربع السابق له في ذات العام.

وقال البنك المركزي خلال تقرير له اليوم إن  استقرار معدلات النمو ظهر جليا  القطاعات الرئيسية خصوصا الصناعات التحويلية والخدمات والتجارة؛ على الرغم من التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة. 

معدلات التضخم والنمو

وأوضح أن الناتج يظل دون طاقته القصوى، وإن كان من المتوقع أن يقترب منها بحلول النصف الثاني من عام 2027،  وعليه، من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب محدودة على المدى القصير، وذلك بفضل الأوضاع النقدية التقييدية السائدة.

وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت المعدلات الشهرية للتضخم العام والأساسي تسارعا في سبتمبر 2026 لتسجل 1.3% و0.8%، على التوالي، مقارنة بأغسطس 2026. وتحديدا، جاءت الزيادة في المعدلات الشهرية للتضخم الأساسي انعكاسا لارتفاع أسعار الغذاء الأساسية وتطوراتها الموسمية. 

ورغم التراجع الشهري في تضخم السلع غير الغذائية؛ فإن مستواه لا يزال مرتفعا بصفة عامة. وفي الوقت ذاته، واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي مسارها النزولي، إذ انخفضت إلى 13.9% و14.1% على التوالي في سبتمبر 2026، مدعومة باستقرار المعدلات الشهرية للتضخم خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2026. 

وكانت لجنة السياسيات النقدية قد أعلنت عن رفع الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساسية ليصعد سعر الفائدة علي الإيداع 20% والاقتراض لليلة واحدة 21% والعملية الرئيسية للبنك المركزي 20.5% وكذلك سعري الائتمان والخصم.

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