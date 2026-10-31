سعر الدولار اليوم السبت 31 أكتوبر 2026 في البنوك.. تفاصيل

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، مع تقارب مستويات الشراء والبيع في عدد كبير من البنوك، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة أمس.

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع، بينما تراوحت أسعار العملة الأمريكية بين 55.94 جنيه و56.09 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

جاءت أسعار الدولار في البنوك وفقًا لآخر تحديث كالتالي:

البنك المركزي المصري: 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع.

55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع. بنك فيصل الإسلامي: 55.94 جنيه للشراء و56.04 جنيه للبيع.

55.94 جنيه للشراء و56.04 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية: 55.95 جنيه للشراء و56.05 جنيه للبيع.

55.95 جنيه للشراء و56.05 جنيه للبيع. بنك أبو ظبي الأول: 55.95 جنيه للشراء و56.05 جنيه للبيع.

55.95 جنيه للشراء و56.05 جنيه للبيع. بنك البركة: 55.95 جنيه للشراء و56.05 جنيه للبيع.

55.95 جنيه للشراء و56.05 جنيه للبيع. كريدي أجريكول: 55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع.

55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع. بنك الكويت الوطني: 55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع.

55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع. بنك التعمير والإسكان: 55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع.

55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي CIB: 55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع.

55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع. بنك أبو ظبي التجاري: 55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع.

55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع. بنك قطر الوطني QNB: 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع.

55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع. المصرف المتحد: 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع.

55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع. بنك سايب: 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع.

55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع. بنك التنمية الصناعية: 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع.

55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع. البنك المصري الخليجي: 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع.

55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع. بنك مصر: 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع.

55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع. بيت التمويل الكويتي: 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع.

55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع. بنك نكست: 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع.

55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع. البنك الأهلي المصري: 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع.

55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع. البنك الأهلي الكويتي: 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع.

55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي: 56.09 جنيه للشراء و56.19 جنيه للبيع.

56.09 جنيه للشراء و56.19 جنيه للبيع. البنك العقاري المصري العربي: 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.

56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع. بنك قناة السويس: 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.

أقل وأعلى سعر للدولار اليوم

سجل بنك فيصل الإسلامي أقل سعر للدولار عند 55.94 جنيه للشراء و56.04 جنيه للبيع، بينما تصدر مصرف أبو ظبي الإسلامي قائمة البنوك الأعلى سعرًا عند 56.09 جنيه للشراء و56.19 جنيه للبيع.