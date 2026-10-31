دون تغيير.. سعر الذهب في الصاغة الآن

استقر سعر جرام الذهب في الصاغة المصرية مع أول تعاملات له اليوم السبت 31-10-2026 على مستوى المشغولات الذهبية.

ثبات سعر الذهب اليوم

سجل سعر المشغولات الذهبية ثباتاً من دون تغيير- بعد أن فقد سعر جرام الذهب ما يقارب لـ 105 جنيهات على الأقل من قيمته بمختلف الأعيرة الذهبية- وسط حالة من الترقب بعد تذبذب أداء المعدن الأصفر.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 6250 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7142 جنيها للشراء و 7085 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6547 جنيها للشراء و 6495 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6250 جنيها للشراء و 6200 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5357 جنيها للشراء و 5314 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة 4166 جنيها للشراء و 4133 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50 ألف جنيه للشراء و 49.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 3900 دولار للشراء و 3899 دولارا للبيع.