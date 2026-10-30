إنجاز تاريخي.. مصر تحصد لقب بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات بـ 19 ميدالية

توجت مصر بلقب بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات «شرم الشيخ 2026»، التي استضافتها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر الجاري، بعدما تصدرت الترتيب العام برصيد 19 ميدالية متنوعة، بواقع 7 ميداليات ذهبية و9 فضيات و3 برونزيات، متفوقة بفارق 12 ميدالية عن الصين صاحبة المركز الثاني برصيد 7 ميداليات، بواقع 4 ذهبيات و3 فضيات، فيما جاءت إيطاليا في المركز الثالث برصيد 9 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين.

وهنأ الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، أبطال الجامعات المصرية بتتويج مصر بلقب البطولة، مشيدًا بالأداء المتميز للاعبين واللاعبات، وما حققوه من نتائج مشرفة أسهمت في تصدر مصر الترتيب العام برصيد 19 ميدالية متنوعة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس ما يمتلكه الشباب المصري من قدرات واعدة، وحرص الجامعات المصرية على دعم الأنشطة الرياضية ورعاية المواهب، مشيرًا إلى استمرار دعم الوزارة للرياضة الجامعية باعتبارها ركيزة مهمة في بناء شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم، بما يسهم في تحقيق مزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وأشاد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بالإنجاز الذي حققته الجامعات المصرية في البطولة، مؤكدًا أن تصدر مصر الترتيب العام يعكس تميز الرياضيين المصريين وقدرتهم على المنافسة بقوة في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة في دعم الرياضة الجامعية، واكتشاف المواهب الواعدة، وإعداد أبطال قادرين على تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا.

وأعربت جين ليو، نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، عن تقديرها لنجاح مصر في تنظيم واستضافة بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات «شرم الشيخ 2026»، مشيدةً بالمستوى التنظيمي المتميز والتجهيزات التي وفرتها اللجنة المنظمة، وما شهدته البطولة من منافسات قوية ومشاركة دولية واسعة، مؤكدةً أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس قدرتها على تنظيم البطولات الرياضية الجامعية الكبرى، وتسهم في تعزيز التعاون والتواصل بين شباب الجامعات من مختلف دول العالم من خلال الرياضة.

وأكد كابتن سامح نبيل الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، أن تتويج مصر بلقب البطولة يعكس تميز أبطال الجامعات المصرية، مشيدًا بالمستوى الفني والتنظيمي المتميز، والتعاون المثمر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الرياضي للجامعات، والذي أسهم في نجاح البطولة وتعزيز مكانة مصر على خريطة الرياضة الجامعية الدولية.

وأكد الدكتور أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة والقائم بعمل نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، أن فوز مصر بلقب البطولة يعكس المستوى المتميز الذي وصلت إليه الرياضة الجامعية المصرية، مشيرًا إلى أن تنظيم البطولة في شرم الشيخ بمشاركة 20 دولة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر على خريطة الرياضة الجامعية الدولية.

ووجه رئيس اللجنة المنظمة الشكر إلى وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة على دعمهما للبطولة، بما أسهم في خروجها بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر.

وجاءت بولندا في المركز الرابع برصيد 6 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية، تلتها مجموعة اللاعبين المشاركين دون علم برصيد 6 ميداليات، بواقع ذهبيتين و4 برونزيات، ثم المجر في المركز السادس برصيد 7 ميداليات، بواقع ذهبية و3 فضيات و3 برونزيات.

وحلت تايبيه الصينية في المركز السابع برصيد 7 ميداليات، بواقع ذهبية وفضيتين و4 برونزيات، تلتها فرنسا برصيد 4 ميداليات، بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين، ثم كولومبيا برصيد فضية وبرونزية، وألمانيا برصيد برونزيتين، فيما جاءت تونس برصيد برونزية واحدة، ولم تتمكن 9 منتخبات من حصد أي ميداليات.

وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة يمثلون 20 دولة من مختلف أنحاء العالم، بحضور عدد من قيادات الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU)، وممثلي اللجان الدولية والفنية، ورؤساء الوفود المشاركة، بما يعكس المكانة الدولية للبطولة وأهميتها على أجندة الرياضة الجامعية العالمية.

وشهد حفل الختام تكريم ممثلي الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية والحكام الدوليين ورؤساء الوفود المشاركة، إلى جانب أبطال البطولة، تقديرًا لمشاركتهم وجهودهم، كما تم تبادل الدروع التذكارية بين رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

ويعد تنظيم البطولة في شرم الشيخ حدثًا استثنائيًا، إذ تُقام للمرة الأولى في تاريخ مصر والقارة الإفريقية، بما يعكس قدرة مصر على استضافة وتنظيم البطولات الرياضية الدولية الكبرى، ويعزز دور الجامعات في دعم الأنشطة الرياضية واكتشاف المواهب وصقل قدرات الشباب.