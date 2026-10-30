مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 في تحطم مروحية عسكرية أوروبية بالبوسنة

أعلنت قوات الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك، مصرع 4 من أفرادها وإصابة 11 آخرين في حادث تحطم مروحية إيطالية من طراز "سي إتش-47 شينوك"، مساء اليوم، في بلدة جوريتسا القريبة من مدينة برتشكو، خلال مناورة تدريبية روتينية.

وذكرت القوة الأوروبية في بيان أن المصابين نقلوا على الفور إلى مرافق صحية في برتشكو، حيث يتلقون الرعاية الطبية وهم في حالة مستقرة، وأكدت عدم وقوع إصابات بين المدنيين، كما لم تلحق أي أضرار بالبنية التحتية المدنية أو الممتلكات أو المركبات.

وأفادت القوة الأوروبية، أنها بدأت تحقيقا مفصلا وشاملا لتحديد الملابسات التي أدت إلى هذه المأساة، وأنها ستكشف عن أي معلومات جديدة فور توفرها والتحقق من صحتها.

وفي الوقت ذاته، دعت البعثة المواطنين إلى عدم تداول معلومات غير مؤكدة حول الحادث، فيما يتعلق بهويات وجنسيات أفراد قوات الاتحاد الأوروبي الذين كانوا على متن المروحية، كما حثت البعثة المواطنين على الاعتماد حصراً على القنوات الرسمية التابعة لها للحصول على معلومات موثوقة.

وأعربت قوات الاتحاد الأوروبي، عن بالغ حزنها للخسائر في الأرواح، وتقدمت بأحر تعازيها "لأصدقاء وعائلات أولئك الذين فقدوا حياتهم في سبيل السلام".