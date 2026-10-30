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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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وصفات طبيعية لتقوية ونمو الشعر.. خطواتها بسيطة وآمنة

وصفات طبيعية لتقوية الشعر والعناية به
وصفات طبيعية لتقوية الشعر والعناية به
آية التيجي

تحلم الكثير من النساء بالحصول على شعر قوي وطويل يتمتع بالكثافة واللمعان، لذلك تبحثن باستمرار عن وصفات طبيعية تساعد على العناية بالشعر وتقليل مظهر التلف والجفاف.

وصفات طبيعية لتقوية الشعر والعناية به

وتتنوع المكونات الطبيعية المستخدمة في روتين العناية بالشعر، ومن بينها زيت شجرة الشاي وماء الأرز وزيت الخروع، التي يشيع استخدامها ضمن وصفات منزلية بسيطة. ووفقًا لما ذكره موقع «Pinkvilla»، نستعرض أبرز هذه الوصفات وطريقة تحضيرها واستخدامها.

- وصفة زيت شجرة الشاي لتقوية الشعر والعناية بفروة الرأس:

يُعرف زيت شجرة الشاي بخصائصه المضادة لبعض أنواع الفطريات والبكتيريا، لذلك يُستخدم في بعض مستحضرات العناية بفروة الرأس، وقد يساعد في التعامل مع مشكلات مثل القشرة.

ويمكن استخدامه ضمن وصفة منزلية بعد تخفيفه بأحد الزيوت الناقلة، مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، وفق الخطوات التالية:

المكونات:

2 إلى 3 قطرات من زيت شجرة الشاي العطري.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

طريقة الاستخدام:

ـ اخلطي زيت شجرة الشاي مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون جيدًا.

ـ وزعي الخليط على فروة الرأس ودلكي بلطف بأطراف الأصابع لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق.

ـ اتركيه لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

ـ اغسلي الشعر باستخدام شامبو لطيف.

وتتضمن الوصفة تكرار الاستخدام مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، مع ضرورة الانتباه إلى تخفيف زيت شجرة الشاي وعدم وضعه مركزًا على الجلد، وإجراء اختبار حساسية على مساحة صغيرة أولًا.

وصفات طبيعية لتقوية الشعر والعناية به

- وصفة ماء الأرز لتنعيم الشعر ومنحه اللمعان:

يُعد ماء الأرز من المكونات الشائعة في روتين العناية بالشعر، خاصة في بعض الثقافات الآسيوية، إذ يُستخدم للمساعدة في تحسين ملمس الشعر ومنحه النعومة واللمعان.

ويمكن تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة، كالتالي:

المكونات:

نصف كوب من الأرز.

2 إلى 3 أكواب من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام:

ـ اغسلي الأرز جيدًا للتخلص من الأوساخ والشوائب.

ـ انقعيه في الماء لمدة تتراوح بين 30 و60 دقيقة.

ـ صفي الأرز واحتفظي بالماء الناتج عن النقع.

ـ استخدمي ماء الأرز لتدليك الشعر وفروة الرأس بلطف لمدة 5 إلى 10 دقائق.

ـ اتركيه لمدة 20 إلى 30 دقيقة، ثم اشطفي الشعر بالماء الفاتر.

ويمكن تكرار الوصفة مرة أو مرتين أسبوعيًا، مع مراقبة استجابة الشعر لها، والتوقف عن استخدامها إذا تسببت في جفافه أو تهيج فروة الرأس.

وصفات طبيعية لتقوية الشعر والعناية به

- وصفة زيت الخروع لتقوية الشعر والعناية به:

يُستخدم زيت الخروع منذ سنوات طويلة في وصفات العناية بالشعر، ويتميز باحتوائه على حمض الريسينوليك، كما يتميز بقوامه الكثيف الذي قد يجعل توزيعه على الشعر أكثر صعوبة، لذلك يمكن مزجه بزيت جوز الهند لتسهيل استخدامه.

المكونات:

ملعقة أو ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ويمكن الاستغناء عنها.

طريقة التحضير والاستخدام:

ـ دفئي زيت الخروع قليلًا دون تسخينه بدرجة عالية.

ـ اخلطيه بزيت جوز الهند إذا رغبتِ في تخفيف قوامه.

ـ دلكي فروة الرأس بالخليط لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق.

ـ اتركيه على الشعر لمدة 30 دقيقة إلى ساعة.

ـ اغسلي الشعر جيدًا باستخدام الشامبو.

وتقترح الوصفة تكرار الاستخدام مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، مع مراعاة أن زيت الخروع قد لا يناسب جميع أنواع الشعر وفروة الرأس.

وصفات طبيعية لتقوية الشعر والعناية به

هل الوصفات الطبيعية تسرّع نمو الشعر؟

رغم انتشار استخدام الزيوت وماء الأرز في روتين العناية بالشعر، فإن ذلك لا يعني أن هذه المكونات ثبتت قدرتها على زيادة سرعة نمو الشعر أو علاج تساقطه.

فبعض المكونات قد تساعد في العناية بفروة الرأس أو تحسين ملمس الشعر ومظهره، لكن الأدلة العلمية على قدرتها المباشرة على تحفيز نمو الشعر لا تزال محدودة، خاصة بالنسبة إلى زيت الخروع وماء الأرز.

وفي حالة تساقط الشعر بصورة ملحوظة أو مستمرة، يُفضل استشارة طبيب الجلدية لتحديد السبب واختيار العلاج المناسب، بدلًا من الاعتماد على الوصفات المنزلية وحدها.

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