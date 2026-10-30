طارق السيد رئيسا لمجلس إدارة النادي الأولمبي.. وأبو زهرة نائبا وخالد الشيخ أمينا للصندوق

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أسفرت انتخابات مجلس إدارة النادي الأولمبي عن فوز طارق السيد بمنصب رئيس مجلس إدارة النادي، فيما حسم أحمد أبو زهرة منصب نائب الرئيس، وفاز خالد الشيخ بمنصب أمين الصندوق، ضمن تشكيل المجلس الجديد للدورة الانتخابية 2026-2030.

وفي عضوية مجلس الإدارة، فاز كل من أحمد فاروق مختار، وأميرة قاسم، وأميرة البحر، وإيهاب الكاس، وعلاء محمد عبد الشافي، وأسامة الشاذلي، وعز عبد الجواد.

كما أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز أوركيد أشرف وعمر ناجي بعضوية مجلس الإدارة تحت السن.

ومن المنتظر أن يتولى المجلس الجديد مسؤولية إدارة شؤون النادي خلال الدورة المقبلة.