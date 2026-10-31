وسطاء المفاوضات يبحثوا دور محتمل للصين كضامن لتنفيذ أي اتفاق بين أمريكا وإيران

بحث الوسطاء للمفاوضات بين أمريكا وإيران استطلاع الالتزام المبكر من إيران بشأن مستقبل مخزونها النووي.

كما بحث الوسطاء مناقشة ترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة خلال 7 أيام بجانب النظر في دور محتمل للصين كضامن لتنفيذ أي اتفاق بين أمريكا وإيران.

وأشار الوسطاء إلى ضرورة السعي للحصول على موافقة إيران على عقد جولة مفاوضات مباشرة مع أمريكا.

‏كما شدد الوسطاء على أهمية الاتفاق على جدول زمني للتنفيذ المتزامن للالتزامات من جانب الولايات المتحدة وإيران.

‏وبيّن الوسطاء أن كل إجراء إيراني بشأن النووي يقابله إجراء أمريكي مماثل بشأن العقوبات.

‏كما أوضح الوسطاء أن عدم إلزام إيران وأمريكا بتقديم تنازلات دون الحصول على التزام يقابلها

‏وإقترح كذلك الوسطاء الاتفاق على جدول زمني للتنفيذ المتزامن للالتزامات من جانب أمريكا وإيران.

‏كما دعا الوسطاء لوضع إجراءات واضحة لمعالجة حالات التأخير أو عدم الامتثال من إيران.