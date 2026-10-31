إسماعيل يوسف: معتمد جمال الأنسب لقيادة الزمالك.. وجون إدوارد قدم تجربة ناجحة

أكد إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق والمدير الرياضي لنادي المصري البورسعيدي، أن معتمد جمال هو الأنسب لقيادة الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية، مشيدا بقدرته على تطوير اللاعبين الشباب ومنحهم الفرصة لإثبات إمكانياتهم.

وقال إسماعيل يوسف، في تصريحات عبر برنامج «ستاد مصر» على قناة مودرن، إن الزمالك أولى بأبنائه، مشيرا إلى أن الاعتماد على الاحتراف والمدربين الأجانب خلال السنوات الماضية قلل من فرص مشاركة الناشئين، لصالح اللاعبين الجاهزين.

وأضاف أن معتمد جمال كان سيواصل الاعتماد على الناشئين حتى لو كانت أزمة القيد غير موجودة، باعتباره أحد أبناء النادي، مؤكدا أن الفريق يمتلك ما بين 14 و15 لاعبا على مستوى عالٍ، قادرين على المنافسة على البطولات، لكنه يحتاج إلى دعم مادي.

إشادة بتجربة جون إدوارد وحسام الزناتي

وتحدث نجم الزمالك السابق عن تجربة جون إدوارد مع القلعة البيضاء، مؤكدًا أنها كانت ناجحة من وجهة نظره رغم ضعف الإمكانيات، مشددا على أهمية وجود مدير رياضي داخل النادي.

وأشار إلى أن حسام الزناتي شخصية مميزة ويتمتع بقدرات كبيرة في الإدارة الرياضية، مؤكدا أنه سيكون إضافة قوية لنادي الزمالك.

إسماعيل يوسف يوجه رسالة إلى أحمد فتوح

وعن أحمد فتوح، أوضح إسماعيل يوسف أن اللاعب لم يقدم كل إمكانياته حتى الآن مع الزمالك، مؤكدًا أن عليه مسؤولية كبيرة باعتباره قائد الفريق، ويجب عليه التركيز بشكل أكبر داخل الملعب.

انتقادات لأداء عموتة مع الأهلي

وتطرق إسماعيل يوسف إلى أداء الأهلي تحت قيادة المدرب الحسين عموتة، مؤكدًا أن الأخير مدرب كبير وحقق نتائج جيدة، لكن بصمته الفنية لم تظهر حتى الآن مع الفريق.

وأضاف أن الأهلي يمتلك الإمكانيات التي تساعده على الجمع بين الأداء والنتائج، لكن عموتة لم يستغل قدرات اللاعبين بالشكل المطلوب، مشيرًا إلى أن جماهير الأهلي غير مستمتعة بأداء الفريق، في ظل استمرار المدرب في تجربة اللاعبين رغم مرور فترة كبيرة من الموسم.

إسماعيل يوسف: جمهور المصري يستحق الأفضل

واختتم إسماعيل يوسف تصريحاته بالحديث عن النادي المصري البورسعيدي، مشيدا بجماهير بورسعيد، واصفا إياها بالعظيمة والوفية، مؤكدًا أنها تستحق مشاهدة فريقها في مكانة أفضل من وضعه الحالي.

وأوضح أن المصري يمتلك إدارة توفر الإمكانيات اللازمة، إلى جانب مجموعة من اللاعبين المميزين وجماهير كبيرة، معربا عن توقعه بتحسن نتائج الفريق خلال الفترة المقبلة.