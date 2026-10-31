محمد عبدالمنعم يشارك في فوز "نيس" على رين 5-2 بالدوري الفرنسي

حقق فريق نيس الذي يلعب له الدولي المصري محمد عبدالمنعم، فوزا كبيرا على ضيفه رين بنتيجة 5-2، مساء /الجمعة/، في إطار الجولة التاسعة من عمر الدوري الفرنسي لكرة القدم.
شارك محمد عبدالمنعم في التشكيل الأساسي لفريقه نيس، وقدم أداء مميزا، وساهم في الانتصار الذي حققه أصحاب الأرض.
أحرز أهداف نيس، مهاجمه إيلي واهي ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 12 و34 و73، وجوناثان كلوس في الدقيقة 45، ومحمد عمورة في الدقيقة 52، فيما سجل ثنائية رين سيباستيان سزيمانسكي وبولاي ديا في الدقيقتين 15 و58.
وبهذه النتيجة، رفع نيس رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد رين عند 16 نقطة في المركز الثاني.