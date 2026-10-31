هل تفهمي شخصية اللي قدامك بسرعة؟.. علامات تكشف موهبتك في قراءة لغة الجسد

ماذا تعرفين عن لغة الجسد؟هل سبق لكِ أن جلستِ مع شخص للمرة الأولى، وبعد دقائق قليلة شعرتِ أنكِ بدأتِ تفهمين طبيعة شخصيته، من طريقة كلامه ونظراته وحركات يديه؟ ربما لاحظتِ أنه حساس من نبرة صوته، أو أنه يحاول إخفاء توتره بابتسامة، أو أنه لا يشعر بالراحة رغم تأكيده أن كل شيء على ما يرام.

هذه الملاحظات قد تكون بداية لمهارة مهمة تُعرف بقراءة الإشارات غير اللفظية، وهي القدرة على الانتباه إلى تعبيرات الوجه وحركات الجسم ونبرة الصوت وطريقة التفاعل مع الآخرين. لكن هل تعني هذه القدرة أنكِ تجيدين تحليل الشخصيات فعلًا؟ وكيف يمكنكِ تطويرها لتصبحي أكثر دقة في فهم من تتعاملين معهم؟ وفقا لما نشره موقع هيلثي.

5 علامات تكشف أن لديكِ موهبة في قراءة لغة الجسد

5 علامات تكشف أن لديكِ موهبة في قراءة لغة الجسد

1. تلاحظين التفاصيل التي يتجاهلها الآخرون

إذا كنتِ تنتبهين إلى تغير نبرة صوت الشخص، أو اختلاف تعبيرات وجهه عند الانتقال من موضوع إلى آخر، فقد تكون لديكِ قدرة جيدة على ملاحظة التفاصيل الاجتماعية.

فمثلًا، قد تلاحظين أن شخصًا يتحدث بحماس عن موضوع معين، ثم يصبح أكثر تحفظًا عندما يُذكر موضوع آخر. هذه الملاحظة لا تكشف وحدها ما يشعر به، لكنها تساعدكِ على تحديد النقاط التي تستحق الانتباه.

2. تلاحظين التناقض بين الكلام والتعبيرات

من المهارات المهمة أن تنتبهي إلى الاختلاف المحتمل بين ما يقوله الشخص وطريقة قوله.

قد يقول إنه يشعر بالراحة، بينما تبدو عليه علامات التوتر، مثل التردد في الكلام أو شد عضلات الوجه. لكن هذا التناقض لا يعني بالضرورة أنه يكذب؛ فقد يكون متوترًا بطبيعته أو غير معتاد على الموقف.

الشخص الماهر في قراءة لغة الجسد لا يتسرع في إطلاق الأحكام، بل يلاحظ التناقض ويحاول فهم أسبابه.

3. تستطيعين ملاحظة تغير مشاعر الشخص أثناء الحديث

قد تلاحظين أن الشخص أصبح أكثر ارتياحًا عندما انتقل الحديث إلى موضوع يحبه، أو أنه بدأ يتحدث بحذر عندما شعر بأنه موضع تقييم.

الانتباه إلى هذه التغيرات يساعدكِ على فهم ردود الفعل بصورة أفضل، خاصة عندما تلاحظين أكثر من إشارة في الوقت نفسه، مثل نبرة الصوت وتعبيرات الوجه وسرعة الكلام.

4. تنتبهين إلى طريقة الشخص في التعبير عن مشاعره

ليس كل شخص عاطفيًا يعبّر عن مشاعره بالبكاء أو الحديث المباشر عنها. فبعض الأشخاص يتحدثون كثيرًا عن مشاعرهم، بينما يفضل آخرون الصمت أو استخدام الفكاهة أو تغيير الموضوع.

إذا كنتِ تلاحظين هذه الاختلافات وتفهمين أن الناس لا يعبّرون عن مشاعرهم بالطريقة نفسها، فهذه نقطة قوة تساعدكِ على التعامل معهم بوعي أكبر.

لكن لا يمكن تحديد مدى عاطفية الشخص من حركة واحدة أو من أول لقاء فقط؛ فالحكم الأدق يحتاج إلى معرفة سلوكه في مواقف مختلفة.

5. تراجعين انطباعاتكِ بدلًا من التمسك بها

من أهم علامات تطور مهارة قراءة الآخرين أن تكوني مستعدة لتغيير رأيكِ عندما تظهر معلومات جديدة.

فقد تظنين في البداية أن شخصًا ما متكبر لأنه قليل الكلام، ثم تكتشفين أنه خجول أو يحتاج إلى وقت حتى يشعر بالارتياح. القدرة على مراجعة الانطباعات تمنعكِ من الوقوع في فخ الأحكام السريعة.

كيف تعرفين أن الشخص عاطفي من أول 5 دقائق؟

خلال الدقائق الأولى من أي لقاء، يمكنكِ ملاحظة بعض المؤشرات، مثل طريقة حديث الشخص عن التجارب الشخصية، ومدى اهتمامه بمشاعر الآخرين، وتغير نبرة صوته عند الحديث عن موضوع مؤثر، وطريقة استجابته للتعاطف أو الاختلاف.

لكن هذه الملاحظات تعطيكِ انطباعًا أوليًا، وليس تشخيصًا دقيقًا للشخصية. فقد يبدو الشخص هادئًا لأنه متعب، أو يتحدث بانفعال لأنه متحمس، وليس بالضرورة لأنه شديد الحساسية.

الأفضل أن تجمعي بين ما يقول الشخص، وكيف يقوله، وطريقة تصرفه مع مرور الوقت، بدلًا من الاعتماد على لغة الجسد وحدها.

6 طرق لتطوير مهارتكِ في قراءة لغة الجسد

1. راقبي الشخص كاملًا وليس حركة واحدة

لا تركزي على العينين أو اليدين فقط، بل لاحظي تعبيرات الوجه ووضعية الجسم ونبرة الصوت وسرعة الكلام معًا. فالإشارات المختلفة قد تساعدكِ على تكوين فهم أكثر توازنًا للموقف.

2. تعرفي إلى السلوك الطبيعي لكل شخص

قد يحرك شخص يديه باستمرار لأنه معتاد على ذلك، بينما يفعل شخص آخر الحركة نفسها عندما يتوتر. لذلك، من المفيد ملاحظة الطريقة المعتادة التي يتحدث ويتحرك بها الشخص قبل تفسير أي تغير.

3. استمعي إلى الكلمات جيدًا

لغة الجسد ليست بديلًا عن الاستماع. انتبهي إلى اختيار الكلمات، وطريقة ترتيب الأفكار، والموضوعات التي يفضل الشخص الحديث عنها، وكيف يشرح مواقفه ومشاعره.

4. اطرحي أسئلة مفتوحة

بدلًا من افتراض أن الشخص غاضب أو حزين، يمكنكِ أن تسأليه: «إيه رأيك في الموضوع ده؟» أو «إزاي حسيت بالموقف؟». تساعدكِ الإجابات على فهم وجهة نظره بدلًا من بناء استنتاجات على التخمين.

5. تدربي على الملاحظة دون إصدار أحكام

بعد أي حوار، حاولي تذكر ما لاحظتِه بالفعل، ثم افصلي بين الملاحظة وتفسيرها.

على سبيل المثال، الملاحظة هي أن الشخص توقف عن الكلام وخفض صوته عند ذكر موضوع معين. أما تفسير ذلك بأنه يشعر بالحزن أو يخفي سرًا، فهو مجرد احتمال يحتاج إلى أدلة إضافية.

6. اقرئي مصادر موثوقة في علم النفس والتواصل

تعلمي أساسيات التعبيرات الانفعالية، والاستماع النشط، والتحيزات التي تؤثر في أحكامنا على الآخرين. فالمهارة لا تعتمد على الحدس وحده، بل تتحسن بالمعرفة والممارسة ومراجعة الأخطاء.

أخطاء تجنبيها عند تحليل الشخصيات

من أكبر الأخطاء الاعتقاد بأن تجنب النظر في العين يعني الكذب، أو أن تشابك الذراعين يعني الرفض، أو أن الابتسامة تثبت السعادة. فكل حركة قد يكون لها أكثر من تفسير بحسب السياق والشخص والموقف.

كذلك، لا تحاولي استخدام لغة الجسد للحكم على أسرار الآخرين أو نواياهم بصورة قاطعة. الهدف هو فهم التواصل بشكل أفضل، وليس افتراض أنكِ تعرفين ما يدور في عقول الناس.

الخلاصة

إذا كنتِ تلاحظين تفاصيل صغيرة في طريقة كلام الآخرين، وتنتبهين إلى تغير تعبيراتهم ونبرة أصواتهم، وتستطيعين تعديل انطباعاتكِ عندما تتعرفين إليهم أكثر، فقد تكون لديكِ نقطة بداية جيدة لتطوير مهارة فهم الإشارات غير اللفظية.

ومع ذلك، فإن قراءة لغة الجسد ليست قدرة خارقة تكشف الشخصية كاملة خلال خمس دقائق؛ بل مهارة تتحسن بالملاحظة والتعلم والاستماع، مع إدراك أن فهم الإنسان يحتاج إلى أكثر من مجرد حركاته وتعبيرات وجهه.