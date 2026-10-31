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أمريكا تكثف نقل أسلحة ومعدات عسكرية وذخائر من ألمانيا لـ إسرائيل.. ماذا يحدث؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا تكثف نقل أسلحة ومعدات عسكرية وذخائر من ألمانيا لـ إسرائيل.. ماذا يحدث؟

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أظهرت بيانات ملاحية بأن  جنوب الأراضي المحتلة شهد موجة جديدة من رحلات النقل العسكري الأمريكي خلال الساعات الماضية في ظل احتمالات تجدد المواجهة العسكرية مع إيران.

وبحسب منصة "فلايت رادار" فقد تم رصد حركة 11 طائرة نقل عسكري أمريكية مختلفة اتجهت من قواعد في ألمانيا نحو جنوب إسرائيل خلال فترة امتدت إلى أكثر من 34 ساعة

وتشير التقارير الملاخية إلى أن  جميع الطائرات المرصودة تنتمي إلى طراز "بوينج سي-17 إيه جلوب ماستر 3"، وهي من أبرز طائرات النقل العسكري الثقيل في القوات الجوية الأمريكية، وتستخدم لنقل الجنود والمعدات والذخائر والحمولات الضخمة إلى القواعد العسكرية ومناطق الانتشار

يُشار إلى أن حركة الشحن العسكري الحالية لاتعد هي الأولى من نوعها، ففي تحليل سابق شمل الفترة من 27 فبراير حتى 17 مارس 2026 رصدت الوحدة 306 رحلات شحن عسكري أمريكية إلى الشرق الأوسط، بينها 50 رحلة اتجهت إلى إسرائيل

وفي وقت ماضي ؛ وصلت نحو 50 طائرة شحن إلى إسرائيل خلال 10 أيام، محملة بأكثر من ألف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية والذخائر، ضمن عمليات الإمداد المرتبطة بالحرب على إيران ولبنان.

كما قالت وول ستريت جورنال  إن القوات الأمريكية في المنطقة تعمل على تجديد مخزونها من الذخائر وتعزيز جاهزيتها، في وقت تدرس فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب خيارات عسكرية جديدة تجاه إيران، دون الإعلان عن قرار نهائي بشن هجوم

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