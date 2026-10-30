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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إلى جانب إيران.. نجل نتنياهو يصف العرب داخل إسرائيل بأنهم «الخطر الأكبر» على بقاء الدولة

يائير نجل نتنياهو
يائير نجل نتنياهو
فرناس حفظي

شنّ يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجوما على المواطنين العرب داخل إسرائيل، معتبرًا أنهم يمثلون، إلى جانب البرنامج النووي الإيراني، أكبر تهديد لبقاء الدولة الإسرائيلية، وذلك في أعقاب نتائج انتخابات الكنيست السادس والعشرين.

وقال يائير نتنياهو، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إن الانتخابات الأخيرة أثبتت أن ما وصفه بـ«العرب الإسرائيليين» يمثلون خطرًا أكبر على إسرائيل من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتركيا، ومعاداة السامية في الدول الغربية.

وأضاف أن إسرائيل «لا يمكنها البقاء على المدى الطويل عندما يتعاطف 20% من سكانها مع أعدائها ويريدون تدميرها»، كما زعم أن المسلمين لا يستطيعون التعايش السلمي مع جيرانهم من غير المسلمين.

وفي سياق متصل، أثارت تصريحاته ردود فعل غاضبة، إذ هاجم عضو الكنيست أحمد الطيبي منشور يائير نتنياهو، ووصفه بالعنصري، مؤكدًا أن المواطنين العرب يواصلون المطالبة بالمساواة في الحقوق والعمل من أجل مستقبل قائم على التعاون بين مختلف مكونات المجتمع الإسرائيلي.

كما رد مستشار العلاقات العامة راني رهاف على تصريحات نجل رئيس الوزراء، مستحضرًا مقطع فيديو يعود إلى عام 2016، اعتذر فيه بنيامين نتنياهو عن تصريحات سابقة أثارت غضب المواطنين العرب بشأن مشاركتهم في الانتخابات.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات السياسية داخل إسرائيل عقب انتخابات الكنيست السادس والعشرين، والجدل بشأن دور الأحزاب العربية في تشكيل المشهد السياسي ومستقبل الحكومة الإسرائيلية.

يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل البرنامج النووي الإيراني قطاع غزة

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