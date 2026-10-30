أمطار وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس المتوقعة غدا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية (الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر) التابعة لوزارة الطيران المدني، عن تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة غداً السبت الموافق 31 أكتوبر 2026.

وأوضحت الهيئة أنه يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهاراً على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون حاراً على جنوب الصعيد.

وأضافت أن الطقس يتحول إلى مائل للبرودة إلى بارد خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

شبورة مائية صباحية

وحذرت هيئة الأرصاد قائدي المركبات من تكون شبورة مائية في الفترة من 4 إلى 9 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

خريطة لسقوط الأمطار

وعن خريطة الأمطار المتوقعة، أشارت الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريباً، على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من صحراء مطروح على فترات متقطعة.

كما تتوافر فرص ضعيفة جداً لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 10% تقريباً، على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى ضرورة متابعة النشرات والتحديثات الدورية الصادرة عنها لمتابعة أي مستجدات في حالة الطقس.