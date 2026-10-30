قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للعام الثالث على التوالي.. نوستالجيا 90/80 تعود على مسرح البالون
مواعيد مباريات الأهلي في الكونفدرالية والدوري وكأس عاصمة مصر
بالتوقيت الشتوي 2026.. مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطار الخفيف والأتوبيس الترددي
5 سيارات كهربائية في مصر.. الأخيرة بأرخص سعر
نور ندا: مصر تستحوذ على 40% من التبادل التجاري الروسي مع أفريقيا
واشنطن توافق على صفقة محتملة بقيمة 2.1 مليار دولار لبيع صواريخ باتريوت لأوكرانيا
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز
تعليق قوي من مدرب الهلال قبل مواجهة الفتح بالدوري السعودي
نور ندا: محطة الضبعة تنقل مصر إلى العصر النووي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة لروسيا الاتحادية والمجر
الطقس غدًا السبت.. أمطار وشبورة والصغرى تصل 8 درجات
بسبب مخاطر أمنية.. واشنطن تأمر بإجلاء موظفين غير أساسيين من سفارتها في الرياض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس المتوقعة غدا

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية (الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر) التابعة لوزارة الطيران المدني، عن تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة غداً السبت الموافق 31 أكتوبر 2026.  

 وأوضحت الهيئة أنه يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهاراً على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون حاراً على جنوب الصعيد. 

وأضافت أن الطقس يتحول إلى مائل للبرودة إلى بارد خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.   

شبورة مائية صباحية

وحذرت هيئة الأرصاد قائدي المركبات من تكون شبورة مائية في الفترة من 4 إلى 9 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق. 

 خريطة لسقوط الأمطار

وعن خريطة الأمطار المتوقعة، أشارت الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريباً، على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من صحراء مطروح على فترات متقطعة.   

كما تتوافر فرص ضعيفة جداً لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 10% تقريباً، على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.   

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى ضرورة متابعة النشرات والتحديثات الدورية الصادرة عنها لمتابعة أي مستجدات في حالة الطقس.   

الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس مائل للحرارة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

باقة إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجانًا والتطبيق 1 نوفمبر

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

شهادات

شهادات الادخار بعد رفع الفائدة في بنكي الأهلي ومصر.. كم تبلغ أرباح 100 ألف جنيه؟

أسعار السلع التموينية

30 سلعة بأسعار مخفضة ضمن مقررات تموين شهر نوفمبر 2026.. تعرف عليها

التماسيح

مفاجأة بشأن ظهور التماسيح في المصارف والترع.. تهريب من أسوان إلى الوجه البحري

سعر الدولار

100 دولار بكام انهاردة؟.. أسعار العملة الأمريكية اليوم بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

صحة الإسماعيلية

"صحة الإسماعيلية" تغلق 3 منشآت طبية خاصة وتنذر 15 أخرى خلال حملة رقابية

محافظ سوهاج

محافظ سوهاج يوجه بمواصلة جهود التطوير والارتقاء بالمنظومة الصحية وتكثيف الحملات المرورية

صحة بني سويف

بالميكروفونات.. نداءات التوعية تجوب شوارع سمسطا لدعم حملة التطعيم ضد الحصبة ببني سويف

بالصور

5 أنماط للكبد الدهني.. دراسة تكشف اختلاف مخاطر الإصابة بسرطان الكبد وفشل الكبد

أنماط مختلفة للكبد الدهني
أنماط مختلفة للكبد الدهني
أنماط مختلفة للكبد الدهني

ما نقص الفيتامين الذي يسبب ظهور بقع بيضاء على الجلد؟.. أسباب متعددة وطرق العلاج

ظهور بقع بيضاء على الجلد
ظهور بقع بيضاء على الجلد
ظهور بقع بيضاء على الجلد

بسعر 10 ملايين إسترليني.. الأمير هاري وميجان يخططان لشراء منزل ببريطانيا

هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد

أفضل أنواع الجبن الصحية.. قراءة الملصقات ضرورة

أفضل أنواع الجبن الصحية
أفضل أنواع الجبن الصحية
أفضل أنواع الجبن الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد