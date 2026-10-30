الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس غدا وتُحذر من تقلبات مفاجئة

توقعت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الخريفية المستقرة غدًا السبت على معظم محافظات الجمهورية، مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس وتحد من ارتفاع درجات الحرارة، لتظل حول معدلاتها المعتادة خلال هذه الفترة من العام.

وقالت غانم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية معتدلة، معظمها قادم من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، مشيرة إلى أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 26 و27 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بينما تسجل في محافظات الأقصر وأسوان ما بين 30 و31 درجة.

وأضافت أن الطقس يكون مائلًا للحرارة خلال ساعات النهار على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحارًا على جنوب الصعيد، خاصة خلال فترات الظهيرة، بينما تنخفض درجات الحرارة مع غياب أشعة الشمس، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وأوضحت أن درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 17 و18 درجة مئوية، وتنخفض في المدن الجديدة إلى نحو 16 درجة، محذرة من الفروق الملحوظة بين درجات الحرارة خلال فترتي النهار والليل، خاصة في الأماكن المفتوحة والمدن الجديدة والمناطق ذات الظهير الصحراوي.

الظواهر الجوية

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار، توقعت غانم سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الدلتا وصحراء مطروح، بنسبة حدوث تصل إلى 30%، إلى جانب فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الداخلية من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، بنسبة حدوث تبلغ 10%.

وأكدت استمرار تأثير الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، باعتبارها الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرًا خلال فترات الاستقرار، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، محذرة من أنها قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

ونصحت المواطنين بارتداء الملابس الخريفية المناسبة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، تجنبًا للإصابة بنزلات البرد، مع ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، والالتزام بالهدوء وترك مسافات آمنة، ومتابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة.

وحذرت غانم من تغيرات متوقعة في الأحوال الجوية اعتبارًا من يوم الأحد المقبل وعلى مدار الأسبوع، حيث تشهد معظم المحافظات ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

وتوقعت أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 30 و32 درجة مئوية خلال الأسبوع المقبل، مع الإحساس بالحرارة خلال ساعات النهار، بينما ترتفع في محافظات جنوب الصعيد لتتراوح بين 36 و37 درجة، ليسود طقس حار إلى شديد الحرارة هناك.

وأشارت إلى أن الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة يرجع إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، لافتة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة خلال الأسبوع المقبل، مع بقاء الأجواء مستقرة بوجه عام.

وشددت على ضرورة عدم الانخداع بسطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، وعدم التخفف من الملابس خلال ساعات الليل، في ظل استمرار الفروق الحرارية بين فترتي النهار والليل، مع أهمية متابعة التحديثات والنشرات الجوية أولًا بأول.